A lo largo de decenas de episodios de "Comodorenses por el Mundo", el podcast de ADNSUR, conocimos qué los motiva a irse, cómo se adaptan, cómo negocian las costumbres propias dentro de nuevas culturas y formas de vincularse y de vivir en distintos países. No en todas lados se celebra de la misma manera, incluso en muchas partes del mundo se celebran cosas diferentes. Pero lo que es común a todos es la renovación de la esperanza y el deseo de un mejor futuro. Así celebran el fin de año algunos de los comodorenses por el mundo.

Silvina, desde Brasil, cuenta que "se estila pasar con los amigos, a diferencia de la Navidad que se pasa en familia... se estila ir a la playa, esperar a las doce para tirar fuegos artificiales... Acá la tradición es saltar siete olas en el mar, para traer suerte para el nuevo año. La tradición es vestirse de blanco... la comida es bastante variada, pero se evita comer aves... pero es una tradición comer lentejas, porque como tiene la forma de una moneda y así se asegura dinero o abundancia para el año".

En Miami, Carlos asegura que "es una fiesta integradora (familia y amigos), divertida, nos juntamos a comer algo tarde para que la cena no se haga tan larga, luego se brinda, si hay chance se baila, y se conversa de los proyectos para el año... y al día siguiente lo más importante: el asadito... es muy parecido a como celebramos allá". Aunque la pandemia "un poquito nos tira para atrás" remarca que hay muchos motivos para celebrar.

Luciana, desde Dubai, asegura que su festejo será sencillo, aunque en ese país suelen ser más opulentos. "Vamos a pasarlo tranquilo en casa, con amigos", señala, y menciona "el primero (de enero) vamos a ir al desierto a hacer un asadito", recordando que allá es invierno, y por eso las temperaturas -siempre altas- permiten hacer actividades al aire libre.

"Acá la Navidad se pasa en familia, la cercana, no la "gran familia", no se sale, los regalos se abren a la mañana del día siguiente. Al mediodía te vas a pasarla con la otra parte de la familia. Y el fin de año es todo lo contrario, se pasa sólo con amigos, no se cena ni nada con la familia, solo con amigos... se juntan en la casa de alguno, se sale a bares, mas que a bailar, y sino te quedás en la casa de un amigo, que si tomás te quedás a dormir ahí (para no manejar) y el primero de enero no se hace nada, ni asado ni nada", describe Pablo desde Francia.

"El año nuevo es medio especial, es invierno, hace frío, hay nieve, hay mucha decoración luminaria, se pasa mucho con la familia", cuenta Dardy desde Suiza, y menciona que el estar con la familia es justamente lo que le dan la calidez a las celebraciones"

Desde Japón, Adriana explica que "el 29 de diciembre es el Día de la Buena Fortuna (Fuku no Hi). En este día se inicia los preparativos para recibir el año nuevo. Se realizan las compras, se preparan los adornos y se empieza a hacer la limpieza de la casa para que el nuevo año se inicie con bendiciones y buena fortuna. Pero, principalmente se empieza a preparar la comida de Año Nuevo, el «osechi ryori»". Menciona que se hacen dos fiestas, una para "olvidarse" del año viejo y otra para recibir el nuevo. "Es una fiesta familiar, acá no hay fuegos artificiales, es pleno invierno, es muy tranquilo", dice, indicando que durante la semana anterior se realizan las reuniones con amigos. "A los chicos, los regalos en Navidad se les da en año nuevo", cuenta, explicando que a los chicos más grandes se le da un regalo monetarios que se va aumentando con la edad. Como las tradiciones tienen muchos elementos del budismo, a medianoche en los templos comienzan a sonar 108 campanadas para sacar del alma los 108 defectos humanos.

