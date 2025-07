Solo, en un bar del centro de Málaga, con una cerveza en la mano y el sol cayendo sobre las calles, Agustín Rearte lo supo: “Yo quiero vivir acá.” Después de pasar por el Mundial de Qatar en 2022, hizo una parada en Málaga para visitar a sus primos pero esa tarde le cambió el rumbo.

Comodorense, bombero voluntario durante diez años, empleado de un banco durante nueve, Agustín tenía una vida ordenada, un trabajo estable, su casa propia, y sus mascotas. Hasta que los primeros viajes que hizo fuera del país —primero al mundial de Rusia en 2018, después a Qatar— le mostraron otra cosa: que el mundo es grande, y que también podía ser suyo.

“Yo estaba tomando una cerveza en pleno centro histórico y en ese momento me llama mi padre para preguntarme cómo andaba. Me acuerdo que las palabras fueron: ‘mi futuro laboral y amoroso está acá’. Creo que en ese momento dije: "Acá hay algo nuevo, acá hay algo afuera, hay algo que quiero experimentar. Hay techos que quiero romper, hay puertas que quiero abrir y quiero seguir por este camino." Empecé a relacionarme con gente de afuera gracias a estos viajes y me abrieron mucho la cabeza, sabiendo que había muchas anécdotas por contar, pero para que haya anécdotas por contar hay que vivirlas y tenía ganas de vivir esas cosas.”

Dejarlo todo y empezar de nuevo

Decidir fue apenas el comienzo. Agustín dejó su trabajo estable, renunció al cuartel de bomberos voluntarios y tuvo que tomar una de las decisiones más difíciles: despedirse de sus mascotas. Lo movía una certeza: quería ser bombero profesional en España.

“Es un sueño que sé que voy a lograr. Me va a llevar más tiempo, pero para eso estoy trabajando día a día”, dice con seguridad.

Al llegar a Málaga, vivió dos semanas en un sillón prestado. Luego alquiló una habitación en el centro con más comodidades y una vista privilegiada. En paralelo, trabajó en una casa de comidas rápidas y también limpiando casas, mientras comenzaba su formación como entrenador personal y en nutrición deportiva. Hoy tiene más estabilidad: diseña rutinas de entrenamiento para alumnos en línea de todo el mundo y trabaja como socorrista en la Cruz Roja, algo que le apasiona. “Estoy haciendo eso ahora. Se me fueron despertando algunos lados saludables mientras estaba en Comodoro. Me empecé a desempeñar también como preparador físico.”

Calificar para bombero, el gran objetivo

El camino para ser bombero en España es largo y competitivo. Requiere aprobar exámenes teóricos y físicos exigentes. “Toda persona que oposita tiene que tener carnet de vehículos, de camiones, de vehículos de emergencia, etc. Y lo más difícil, según todos coinciden, son las pruebas prácticas.” Entre las pruebas físicas se incluye la trepada con cuerda, 2.000 metros llanos en atletismo, natación, ejercicios de fuerza y estabilidad. “A mí eso me gusta mucho, entreno para eso. Tengo en mente cada día que tomé la decisión de venir acá por ese motivo”. La jornada de Agustín está organizada alrededor de ese objetivo, entrena, estudia las normativas europeas y se prepara para el que considera el gran examen de su vida.

Hace un par de meses se sumó como socorrista en la Cruz Roja, algo que le permite mantenerse cerca de lo que más lo identifica. “Si la sirena suena, es porque alguien necesita ayuda y creo que esa es la fuente de todo bombero voluntario: el hecho de servir, de ayudar y salvaguardar los bienes y la salud de otras personas. Cada vez que escucho una sirena se despierta algo que me atrae, que me genera adrenalina, que me hace bien, que me gusta”, y hacia esa dirección corre sin dudarlo.

Vivir mejor, con menos incertidumbre

España le ofreció a Agustín algo más que un nuevo horizonte profesional. También encontró calma. “Sé que el bombero en España está muy bien pagado. Diría que es uno de los mejores trabajos que se pueden encontrar. Tienen su casa, vehículo propio y no necesitan tener otros trabajos.”

“El dinero rinde más acá con la posibilidad de proyectar. Hace un año y medio que estoy acá y te puedo asegurar que cuando voy al supermercado los precios son los mismos. Entonces eso te da una tranquilidad inmensa; no tenes que estar pendiente o sufriendo o pidiendo plata. Si vos querés ahorrar, podes. Si querés gastarlo, también podés pero sabes que tus proyectos se pueden llevar a cabo en determinado tiempo y no tenés la incertidumbre que tenés en Argentina. Hoy en día me pago el alquiler, me compro comida y no me doy más lujos que ir al gimnasio que es lo que a mí me hace bien a la cabeza y a mi bienestar, me relaja y me despeja”, explica.

Combinar vocación con proyecto de vida

“Hay una frase muy linda que dice: ‘Trabajá de lo que ames y no tendrás que trabajar nunca en tu vida.’ Bueno, creo que eso es a lo que aspiro. Combinar un trabajo con una pasión es el objetivo más grande y más lindo. Eso es lo que me atrae, de decirme a mí mismo: ‘¿Viste que lo que te proponés lo podés cumplís?’”

Agustín Rearte eligió el camino menos fácil, pero más auténtico. Dejó la comodidad de lo conocido en Comodoro para buscar, en otro continente, la posibilidad de hacer de su vocación un proyecto de vida. En Málaga, cada rutina, cada estudio y cada turno como socorrista es un paso más hacia ese objetivo que lo moviliza desde siempre: servir, ayudar y crecer. Su historia no solo habla de emigrar, sino de animarse a empezar de nuevo con propósito. Como él mismo dice, hay puertas que solo se abren cuando uno se anima a cruzarlas.