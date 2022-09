"En Holanda está todo muy bien organizado, pero llega un momento donde decís 'listo, despeinate un poco'"

Flavia Trigüy tiene 44 años y vive en Alkmaar, Holanda. Se fue de Comodoro como tantos otros, a estudiar una carrera universitaria. En este caso, el destino elegido fue Mendoza, un poco porque allí ya estaba estudiando su hermana y otro poco porque es la tierra originaria de su padre. Viajó por estudios a Francia y luego volvió a Argentina porque “mi idea nunca fue vivir en Europa”, recuerda. Pero a su vuelta al norte argentino conoció a su esposo, holandés, y su vida tomó otro rumbo. Escuchá su historia en este episodio de “Comodorenses por el mundo”, el podcast de ADNSUR.

“Conocí a mi marido cuando todavía vivía en Argentina, empezamos a viajar, pero eso era muy caro, mucho tiempo sin vernos y no nos parecía una relación muy normal… Entonces, si queremos algo más normal uno se tenía que mudar . Él me preguntó: ‘si yo me mudo a Argentina ¿vos me podés mantener hasta que consiga un trabajo?’… yo todavía me estoy riendo de la pregunta”, recuerda Flavia entre risas, y sintetiza: “La situación era distinta a la inversa”. Entonces se instalaron en Holanda en 2011

Recuerda su llegada a ese país en dos “etapas”.

“Una es cuando llego y vivimos en Amsterdam, que como hay muchos turistas se habla inglés en todos lados. Esa etapa es la que estas de novia, y si, hay diferencias (culturales) pero tampoco tanto. Cuando quedo embarazada nos mudamos a Alkmaar y acá nadie te habla inglés. La vida no fue nunca más en inglés y fue todo en holandés, así que ahí las cosas fueron más difíciles, y se va mezclando un poco la soledad con las alegrías de tener un bebé".

La diferencia con el idioma quedaba en evidencia hasta en el más simple acto cotidiano, como ir al supermercado a comprar champú o manteca… “Tienen tantas variedades, que no sabés cual llevar, y pensás ‘solo me quiero comer una tostada con manteca’”, se ríe.

“Como en toda inmigración hay momentos arriba y momentos abajo”, reconoce y sostiene que “lo mejor de Holanda es también lo mejor: la organización”.

Menciona la exactitud del horario de transporte público, la puntualidad en las citas y la previsibilidad en cualquier trámite o entrega ”hacen toda una diferencia con lo que vivimos nosotros en Argentina". “Está todo muy bien organizado, pero llega un momento donde te vuelve loca y decís ‘despeinémonos un poco, pongámonos algo menos serios’”.

Aunque Holanda es el país de los lácteos, Flavia asegura que extraña el dulce de leche argentino. “Tienen algo que se llama caramelo, pero no es lo mismo, se encuentra en algunas golosinas, pero muy pocas, aunque ahora cada vez mas, porque el hecho de que la Reina Máxima sea argentina, ayuda mucho”, dice, y menciona que ciertas delicias de nuestro país se hicieron populares porque su monarca publicó videos en redes sociales cocinándolas.

