Malen Rearte llegó a Berlín siguiendo el deseo de emigrar y buscando nuevos desafíos junto con su pareja. La ciudad la sorprendió porque ella llegaba con "una imagen diferente de Europa, un poco idealizada", pero pudo instalarse y en algunos meses ya había conseguido estabilidad económica. Por eso destaca la previsibilidad de Alemania, y valora que "podemos saber cuantos van a ser nuestros costos de acá a un año y eso te da tranquilidad, comodidad, te permite planificar una vida... y eso es una gran diferencia", al tiempo que reconoce que extraña la calidez de la gente en Argentina, porque allá "son correctos pero poco amables, el trato es más frío". Escuchá su historia en este episodio de “Comodorenses por el Mundo”, el podcast de ADNSUR.

Si no tenés Spotify, podés escucharlo acá.

Indira Hiayes, la joven comodorense que bailó en la bienvenida a los voluntarios del Mundial de Qatar 2022

Se fue de Comodoro a estudiar una carrera universitaria a Buenos Aires a los 18 años. Allí también trabajó al recibirse, hasta que la situación de Argentina y las ganas de “ver otra cosa”, la llevaron a pensar en viajar a otro país junto a su pareja. “El deseo de emigrar creo que está en el ADN de gran parte de los comodorenses, siembre buscando nuevos desafíos”, cuenta, y menciona que consideraron que la mejor opción era Europa porque Loana tenía documentación italiana.

“¿Por qué Berlín? La verdad es que la seguí a ella. Yo no conocía Europa, pero según su experiencia el mejor lugar en que podíamos estar era Berlín… y acá estamos, hace casi seis años”, recuerda Malén.

Del frío del sur a Dubai: “un día volví a casa y tenía las suelas de las zapatillas derretidas por el calor”

Cuenta que cuando evaluaban su destino consideraron España, pero lo descartaron, no sólo por la crisis económica que estaba atravesando en ese momento, sino también porque consideraban que era “un poco como Argentina” y ellas querían vivir la experiencia de un “cambio completo”.

“Además, no nos olvidemos que somos una pareja gay, y en España todavía hay una sociedad muy paternalista y eso implica correr riesgos que no corremos acá… hay mucha libertad de expresión y eso te permite andar con mucha libertad, no solamente respecto a tu sexualidad, sino también a cómo te ves, o a ciertos cánones de belleza de los que en Berlín estás liberado”

Con la música a otra parte: dos comodorenses que vendieron todo y se instalaron en España

“Yo tenía una imagen de Europa un poco idealizada, de ciudades más limpias, un poco más prolijas… Cuando llegue fue un gran shock, no era lo que esperaba, la ciudad es un poco oscura porque acá andar por la calle es seguro entonces buscan ahorrar en electricidad y hay poco alumbrado público, y es algo ‘under’, y todo tiene mucha relación con su historia como ciudad”, dice.

El idioma también fue un desafío, pero su fluido manejo del inglés le valió la entrada a varios puestos de trabajo. “Fueron muchos cambios, pero yo creo que de a dos, en pareja es más fácil”

"Acá llegás, trabajás un par de meses para poder comprarte un auto y salir a recorrer", cuenta una comodorense en Australia

Malén relata el recorrido desde su llegada, cuando se instalaron en la casa de un par de amigos, hasta haber alcanzado inscribirse en una Maestría para poder contar con un título válido en Alemania, pasando por su primer departamento alquilado y el logro de su estabilidad económica en seis meses, y la adopción de su perrita Milka. Escuchá su historia en este episodio de “Comodorenses por el Mundo”, el podcast de ADNSUR.

🗺¿QUÉ ES "COMODORENSES POR EL MUNDO"?

"Comodorenses por el Mundo" es un podcast de ADNSUR, conducido por Rocío Barquín, que apunta a conocer cuál es la historia detrás de los comodorenses que decidieron continuar sus vidas lejos de esta ciudad.

Se dedicaba a retratar bebés en Comodoro y consiguió trabajo de niñera en Atlanta: "Acá los chicos piden 'permiso' para abrazar a los padres"

Quien no escuchó la frase "Dios los cría y ellos se juntan"... Comodoro, la ciudad del viento, tiene su propia versión "Dios los cría y el viento los amontona". Pero no siempre. Hay comodorenses que eligen que el viento sea la fuerza impulsora que los desparrame por el mundo. Historias de decisiones, desafíos, propuestas, romances y aventuras.

🎙Te invitamos a escuchar todos los episodios de "Comodorenses por el Mundo" y a suscribirte para que no te pierdas ninguno: podés hacerlo en la plataforma de SPOTIFY o por GOOGLE PODCAST.

📺 En YouTube Ahora también podés escuchar todas las historias de "Comodorenses por el Mundo" en el Canal de ADNSUR. Hacé click acá.

🎶 La playlist de Comodorenses por el Mundo ¿Qué escuchan los comodorenses que están viviendo en otros países? Eso les preguntamos a los protagonistas de cada episodio de este podcast de ADNSUR, y en esta lista están sus respuestas

"En Suecia comen a las 6 de la tarde, yo todavía estoy tomando mate a esa hora", cuenta Juan Manuel