"Acá cualquier persona puede tener la oportunidad de cambiar su vida", dice un comodorense en Miami

El 28 de febrero, Leonado Viegas bajó del avión en el aeropuerto de Miami y el calor lo sorprendió. Aunque pensaba seguir hacia California y esa ciudad era una escala, finalmente se quedó en ella más de dos décadas. Trabajó en gastronomía, construcción, y ahora tiene su propia compañía con la que hace remodelaciones, y también tuvo la oportunidad de poder dedicarse a la música, su pasión. Es que -según señala- las oportunidades no escasean, sólo hay que saber buscarlas. Escuchá su historia en este episodio de "Comodorenses por el Mundo", el podcast de ADNSUR

"Fue una oportunidad, el salir de Argentina, poder hacer algo diferente... de joven siempre estuve con la música, el sueño del pibe era tocar, salió la oportunidad de venir acá, en ese momento Argentina no estaba tan bien, y me dije 'un cambio de aire puede ser algo bueno, puede salir algo bueno de esto', y realmente salió", cuenta, y enseguida asegura "extraño Comodoro, familia, amistades, porque uno lo lleva en el corazón".

Miami era una escala, pero se quedó. "Empece a trabajar, y cuando quise acordar ya había hecho parte acá en Miami y salir y empezar de vuelta, la verdad que no, me quedé. No venía para Miami pero acá me quedé".

De la ciudad que lo recibió recuerda que en ese febrero, hace 21 años, hacía "un calor impresionante, el calor era sofocante cuando me baje del avión". Reconoce que "es una ciudad linda, no es quizás del todo mi agrado para ser honesto, pero ya 'me hice' de acá. Apenas llegué es como venir de turista, por más que uno piensa que 'acá tengo que hacer mi vida', pero al principio es como estar de vacaciones".

"En Comodoro trabajaba pero tenía tiempo para mí, tenía tiempo para todo, pasaba por la casa de un amigo y si no estaba mi amigo tomaba mate con la mamá, con el papá, con quien esté en la casa, porque la amistad era como una familia, y acá es algo diferente, es trabajar, trabajar, como que no tenés un stop, no tenés tiempo, y las distancias son grandes acá". Entonces, se impone el "llamar y avisar" por sobre el caer de sorpresa o porque uno está "de paso". En Comodoro "en el día trabajabas y tenías tiempo para hacer un montón de cosas, pero acá no porque las distancias son muy grandes".

Agradece haber tenido oportunidades -en gastronomía, construcción, y más- y además "tocar en una banda y viajar con ella, a Puerto Rico, a Nueva York, a Boston, como todo, son momentos y después uno decide ir tomando un camino. Sigo con la música, tengo un estudio en casa, voy a empezar a grabar y a largarlo en las plataformas".

Remarca que "como todo en la vida, tenés altos y tenés bajos, pero cuando estás afuera, no tenés a nadia... sos vos y sos vos", pero reconoce que "acá hay oportunidades, que allá no las hay, quizás la oportunidad la tiene el que esta muy bien, o tiene un contacto, acá, las oportunidades las tiene cualquiera, cualquier persona, obviamente está en vos aprovecharla, si sabes tomarla, si sos una persona que está viéndola, buscándola, nadie te va a venir a golpear la puerta, pero tenés la oportunidad, cuando yo vine conseguías trabajo y si no te gustaba te ibas y quizás conseguías a la vuelta, ahora está mas duro quizás, pero podes encontrar y mantenerte".

"Acá, si alguien quiere, puede tener la oportunidad y cambiar, eso seguro", remarcó, al tiempo que aseguró que, de Comodoro, "se extrañan lo detalles, las pequeñas cosas, primero la familia, las amistades, el salir a comer un asado a la playa, salir a pescar con amigos, a acampar, todo lo que viví cuendo estaba allá, esas son las cosas que realmente extraño".

"Comodorenses por el Mundo" es un podcast de ADNSUR, conducido por Rocío Barquín, que apunta a conocer cuál es la historia detrás de los comodorenses que decidieron continuar sus vidas lejos de esta ciudad.

Quien no escuchó la frase "Dios los cría y ellos se juntan"... Comodoro, la ciudad del viento, tiene su propia versión "Dios los cría y el viento los amontona". Pero no siempre. Hay comodorenses que eligen que el viento sea la fuerza impulsora que los desparrame por el mundo. Historias de decisiones, desafíos, propuestas, romances y aventuras.

