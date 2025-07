“Prefiero que me mates antes que me violes”: el dramático testimonio de la chofer que sufrió un intento de abuso

La madrugada del sábado 21 de junio, ‘Gabriela’, conductora de DiDi, aceptó un viaje más en su jornada sin imaginar que terminaría luchando por su vida.

El pedido llegó desde una cuenta prestada. El pasajero se presentó como “Braian”, pero desde el primer momento, algo en su actitud la incomodó. Sin embargo, Gabriela decidió continuar, confiando en que provenía de una vivienda conocida.

Podés escuchar el episodio completo por Spotify y YouTube .

El trayecto transcurría con normalidad hasta que, al llegar a la esquina de Almafuerte y Alberdi, el pasajero pidió detener el auto. Fue entonces cuando la situación se tornó violenta: el hombre sacó un cuchillo tipo carnicero y amenazó a la conductora.

El agresor obligó a Gabriela a practicarle sexo oral. “Chúpame la p… o te mato, hacelo o te mato”, le exigía mientras la amenazaba con un cuchillo.

En medio del horror, Gabriela intentó resistirse. “Me insultó, me quiso arrastrar atrás, me decía ‘Vamos atrás que vamos a c…’. Yo agarré mis llaves, me tiré del auto y pedí auxilio desde el primer momento”, relató en su denuncia.

La desesperación la llevó a suplicar por su vida. “Prefiero que me mates antes que me termines violando”, recordó entre lágrimas. Su valentía fue clave para escapar de una situación límite.

Tras huir, Gabriela regresó al domicilio desde donde había comenzado el viaje. Allí, el propietario brindó información sobre el agresor, lo que permitió avanzar rápidamente en la investigación policial.

La denuncia fue realizada de inmediato. La Policía de la provincia de Buenos Aires logró identificar al atacante al comprobar los datos de la cuenta de la aplicación con las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona.

La Unidad Funcional de Instrucción (UFI) número 8 de Florencio Varela solicitó la detención del acusado. Efectivos de la DDI montaron una vigilancia encubierta hasta dar con el paradero del sospechoso, a quien se le imputó el delito de “abuso sexual gravemente ultrajante”.

El caso de Gabriela reabre el debate sobre la seguridad de conductoras y pasajeras en aplicaciones de transporte. ¿Cuántas mujeres más circulan por las calles sin una protección real?

LAS PASAJERAS QUE RELATARON ABUSOS EN COMODORO RIVADAVIA

El peligro no es exclusivo de las conductoras. El 23 de enero, una pasajera denunció haber sido acosada sexualmente por un chofer de Uber en Comodoro Rivadavia. Su relato, viralizado en las redes sociales, motivó a otras mujeres a compartir experiencias similares.

“Me empezó a decir cosas atrevidas, se masturbó y puso videos pornográficos. Entré en crisis y empecé a llorar, pidiéndole que me dejara bajar”, relató una de las víctimas.

Otras mujeres sumaron sus testimonios: miradas intimidantes, comentarios fuera de lugar y situaciones que provocaban una notable incomodidad.

Ante estos hechos, la Multisectorial Feminista de Comodoro Rivadavia emitió un comunicado exigiendo políticas públicas para combatir la violencia de género en el transporte. “Repudiamos el accionar del sujeto denunciado y acompañamos a las víctimas”, expresaron.

Como respuesta, surgieron grupos de viaje solo para mujeres en Facebook y WhatsApp. Conductoras y pasajeras coordinan trayectos y comparten datos para cuidarse entre sí, replicando estrategias previas a la era de las apps.

Aunque las plataformas exigen datos y verificaciones, los mecanismos de seguridad no resultan suficientes para evitar episodios de violencia durante los trayectos.

El caso de ‘Gabriela’ es un llamado urgente de atención para reforzar los protocolos de seguridad y no minimizar los riesgos en cada viaje. Detrás de cada historia, hay una vida que podría atravesar un peligro extremo.

Agradecimiento especial: Miryam Díaz.