Volver a amar después de perderlo todo: la historia que nació entre señales y coincidencias en Comodoro

Durante dos décadas, vivió una historia de amor que parecía única: profunda, intensa, inquebrantable. Se casó joven, formó una familia, y junto a su pareja construyó una vida plena. Pero un día, la muerte le arrebató a su compañero. La viudez llegó como un golpe certero que dejó un vacío inmenso.

Pasaron los años. Ella volcó toda su energía en sus hijos y en reconstruirse emocionalmente. La idea de enamorarse otra vez no estaba en sus planes. Sin embargo, la vida le tenía preparada una sorpresa.

En un viaje, un sobrino le enseñó cómo funcionaba una aplicación de citas. Lo tomó como una curiosidad, algo sin importancia. No buscaba nada. Hasta que, seis meses después, un mensaje llamó su atención. Era de un hombre de Comodoro. Decidió responder, sin saber que estaba a punto de iniciar un nuevo capítulo.

Pronto, las conversaciones escritas se convirtieron en llamadas. Una voz que la conmovió y charlas que se extendían por horas. Entre risas, silencios y confesiones, comenzó a sentir algo que creía imposible.

“No tiene que ver cómo conozcas a la persona, para nada —asegura—. Esto es una cuestión de sentir, porque yo sentí que lo amé desde el primer día. Era él, el indicado, y llegó en el momento que tenía que llegar. Aparecieron todas esas señales maravillosas que pedí que aparecieran para saber si era la persona a quien yo tenía que entregarle mi corazón”.

Descubrió, por ejemplo, que el cumpleaños de esa nueva persona coincidía exactamente con el día en que falleció su exmarido. Otro hecho la estremeció: él le confesó que su personaje favorito siempre había sido Superman y que de niño soñaba que podía volar. Esas mismas palabras, ese mismo sueño, lo había escuchado durante años de su esposo.

Fue un impacto. Sintió que el universo le hablaba, que todo tenía un hilo. No fue una ni dos, fueron muchas señales. Algunas las cuenta, otras las guarda para sí, pero todas la guiaron hacia una certeza: que podía amar de nuevo. Lo que sentía era amor. Aunque su cabeza aún se resistiera, su cuerpo y su intuición ya lo sabían.

"Yo pedí una señal y llegó esto. Entonces fue como ‘Wow, qué fuerte’. Aún ahora lo recuerdo y me emociona mucho”, confiesa.

Lo que empezó como un encuentro virtual se transformó en una relación real, con miradas y gestos que confirmaban la conexión. Las dudas y culpas dieron paso a la certeza: estaba volviendo a amar.

La pregunta que se repetía desde hacía años —¿es posible volver a amar después de haber amado tanto?— encontró su respuesta. Sí, se puede. No se trata de reemplazar lo vivido, sino de abrir un nuevo capítulo.

Su historia forma parte del podcast “Amores y algo más”, en el episodio “Amar después del amor”, donde cuenta en primera persona cómo un mensaje, una conexión genuina y las señales que tanto esperaba la llevaron a recuperar algo que creía perdido.

🎧 Escuchá el capítulo completo aquí: Amar después del amor