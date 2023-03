Una poliamorosa y un "monógamo serial": la historia de dos comodorenses que apuestan al amor pese a las diferencias

Cynthia tiene 36 años y siempre supo que era poliamorosa, incluso antes de que existiera esa palabra, como nos contó en otro episodio de este podcast. Pero ahora, contrario a lo que vivió en los últimos años, está apostando a una relación de a dos con Juan, que es -según lo define- un “monógamo serial”.

“Desde aquel momento, como del primer vistazo, yo me acuerdo que la sensación era siempre la misma: esto que ves a alguien y se vuelve todo borroso y solo ves a esa persona ahí”, describe Juan su encuentro con Cynthia.

“Fue un amor secreto, 18 años al momento, nunca nos dijimos nada y cada uno hizo su vida, imagínate yo viví el poliamor con toda su fruta y verdura y el monógamo serial hizo su vida”, reconoce Cynthia y agrega: “imagínate ,16 años de amistad sin decirme nunca nada pero yo siempre estaba enamorada en secreto”

Ella reconoce que el camino recorrido posibilitó que hoy la relación sea lo que es. “Necesité todo este desarrollo emocional así como él también desarrolló un montón de cosas en su vida para llegar a este punto de encuentro”

“Fue re loco porque me acuerdo cuando fui ahí a su casa y la vi de nuevo, fue como revivir aquellos momentos de cuando éramos pibitos, fue la misma sensación de verla ahí”, señala Juan.

Sin embargo, su manera de vivir las relaciones es profundamente diferente, y parecería imposible que pudieran estar juntos. Pero, encontraron la manera.

“Para mí su forma monógama serial no era compatible con la mía y yo no quería que se rompa la amistad que teníamos por probar algo que quizás no funcionaba”, cuenta Cynthia, mientras que Juan coincide que “tengo mi forma obviamente, yo prefiero mi forma porque es así como lo siento”. "Si de golpe ella necesitara otras cosas… y aunque sea haría el intento, no sé si me la bancaría”, reconoce.

“Cynthia para mí es mi mejor amiga, es mi amiga, mi compañera de vida, mi esposa, compañera de trabajo”, enumera Juan y ella piensa que “al amor no le importa si es monógamo, poliamoroso o lo que sea, el amor no tiene ego… vos pensás primero en la felicidad del otro y después te pones vos”.

