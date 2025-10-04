Un triángulo amoroso con dos compañeros de trabajo y una confesión que lo desarmó todo

Hay una edad en la que el futuro parece un lienzo en blanco y el corazón late con la fuerza de mil posibilidades. La protagonista de esta historia transitaba sus veinte años, vivía con su mamá y sentía que el mundo le cabía en la palma de la mano. Fue en el entorno estructurado de una gran empresa donde la vida le presentó una encrucijada vestida de romance: dos compañeros, dos mundos, dos versiones de sí misma.

Un nuevo capítulo del podcast “Amores y algo más”, por Sole Chorny, nos sumerge en este relato de juventud, emociones cruzadas y un final que nadie vio venir.

Durante meses, sus días se tejieron en una doble vida sentimental. Por un lado, estaba el hombre serio, responsable; el de las salidas culturales, las charlas profundas y la promesa de un futuro estable. Por otro, emergía el espíritu libre, espontáneo y fiestero que la invitaba a devorarse el presente sin mirar el reloj. Ella, en el medio, navegaba entre la seguridad y la adrenalina, saliendo con ambos al mismo tiempo, en un secreto a voces que solo conocían las paredes de su casa.

“La verdad que estaba fascinada con ambos… pero uno me divertía más que el otro”, se le escucha decir en uno de los audios del episodio, y en esa simple frase se resume el torbellino que sentía. Los tres compartían el mismo espacio laboral, pero ellos no cruzaban palabra. Eran dos universos paralelos que giraban a su alrededor. Su mamá, testigo silenciosa de las llegadas tarde y las sonrisas nerviosas, un día puso las cartas sobre la mesa. Le planteó lo inevitable: había que tomar un camino.

“Mi vieja me dijo que decida. Yo por mí hubiese seguido así… pero tuve que tomar una decisión”, relata. Y eligió. Optó por quien le aceleraba el pulso, por aquel que sentía que la hacía sentir más viva. Dejó atrás la seguridad y se abrazó a la aventura, sintiendo que todo encajaba. Ya conocía a su familia, los planes comenzaban a tomar forma, pero el destino tenía un giro de guion preparado.

Una tarde, él la citó para hablar. Estaba nervioso. Las palabras le costaban, hasta que soltó la verdad que lo carcomía. Le confesó que no quería lastimarla, pero estaba en un proceso de descubrimiento personal y se estaba dando cuenta de que le gustaban los hombres.

El impacto fue demoledor. No solo se quedó sin pareja, sino que un océano de inseguridades y preguntas la inundó por completo. Durante años, según cuenta, convivió con el fantasma de la desconfianza, con la sensación de que todos los hombres ocultaban algo. “Quizá tomé la decisión incorrecta… no me arrepiento. No sé qué hubiese pasado”, reflexiona hoy, con la calma que solo da el tiempo.

Como cada relato del ciclo, esta historia no busca juicios, sino que invita a la empatía. Nos recuerda que el amor, incluso en sus formas más confusas e inesperadas, siempre deja un aprendizaje. Que una elección hecha con el corazón, aunque el resultado duela, es un paso indeleble en el camino de crecer.

La historia completa, con la voz de su protagonista, se puede encontrar en el nuevo episodio de “Amores y algo más” en Spotify o YouTube.