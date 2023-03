Cynthia tiene 36 años y recuerda que desde sus 18 años, cuando tuvo su primera relación amorosa, descubrió que ella se sentía distinta porque siempre quiso a más de una persona en cuanto a sus relaciones de pareja. Escuchá su historia en este episodio de “Amores y Algo Más”, el podcast de ADNSUR.

Cuenta que el poliamor es una construcción que uno va adquiriendo a medida que va avanzando y conociéndose cómo es uno mismo. Relata que llegó a estar casada, con novio y amante a la vez, donde todos aceptaban esta relación.

“Yo lo vívía y trataba de ir buscando maneras en que a todos los involucrados nos funcionara. En realidad yo siempre supe que era poliamorosa, aunque en ese momento no existía la palabra… Me pasaba que cuando estaba en pareja tratando de ser monógama siempre me interesaba alguien más. Me acuerdo que le fui a preguntar a mi mamá: ‘Ma, ¿yo soy puta porque quiero estar con otra persona?’”

Estuvieron casados 16 años, se separaron, tienen nuevas parejas y son "todos amigos"

Ir del autocuestionamiento a la aceptación de que existen muchas formas de amar es un camino que cada persona puede transitar de formas diversas, o no hacerlo en lo absoluto. “El 80% de la población alguna vez metió los cuernos o se los metieron… ¿por qué? Porque en esencia la mayoría de nosotros somos poliamorosos, podemos amar a más de una persona, a hijos, a amigos, y por qué no a parejas”, señala.

“Todos somos poliamorosos porque sabemos amar a más de una persona y de diferente manera… esa es la clave del poliamor”, sintetiza Cynthia, que cuenta que es ella la que siempre ha encarado las relaciones y propuesto este tipo de relación poliamorosa.

Menciona que durante mucho tiempo tuvo que vivir este tipo de relación en privado, no por las personas directamente involucradas sino por el entorno, hasta que una persona que consideraba de su confianza la amenazó con contar la vida que llevaba. Entonces lo acordó con sus parejas y decidió contarlo ella misma y así liberarse. “Hay muchísimas personas en el mundo y en Comodoro que viven este tipo de relaciones, pero por una cuestión de imagen y opinión pública no lo viven en libertad”, asegura.

“Tuve un esposo, un novio y un amante, como sería bajo las definiciones de la sociedad… entre nosotros sabíamos todo lo que pasaba”. Confianza, honestidad, y reglas claras. Los mismos elementos que deberían ser los pilares ineludibles de cualquier tipo de relación. Y saber que hay muchas formas de vivir el poliamor.

“Tenés poliamor cerrado, por ejemplo son tres personas y no dejan entrar a nadie más, y están las relaciones abiertas con encuentros sexuales esporádicos, también relaciones abiertas con jerarquías”, detalla y agrega que “dentro del poliamor tenés las relaciones que son meramente sexuales, y no hay vínculo emocional, después las que son meramente emocionales y sin contacto físico”

