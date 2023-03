Una historia que podría ser como cualquier otra: una pareja se enamora, comienzan a pensar en una vida juntos, tienen hijos… pero el condimento que le da otro color es que “machearon” a través de Tinder, una app de citas, en una ciudad relativamente chica y donde pareciera que todos se conocieran, como Comodoro Rivadavia. Escuchá su historia en este episodio de “Amores y algo más”, el podcast de ADNSUR. Si no tenés Spotify, podés escucharlo acá

“Me bajé la aplicación para ver qué onda. Al principio fue para ver de qué se trataba, una especie de juego, conocí un par de personas, con una hoy tenemos una amistad. Hicimos un grupo copado, que salíamos los fines de semana”, sintetiza Marina, que se descargó Tinder cuando su matrimonio de varios años se disolvió y que en principio buscaba conectar nuevamente con una parte de su vida que parecía olvidada.

En principio su idea era “conocer gente”, pero enseguida hizo match con Marcelo. “Lo conocía de vista, nos habíamos cruzado en el trabajo, no habíamos compartido nada, ni siquiera conversaciones. Y después lo vi en Tinder”

Entre risas, cuenta que él también había descargado la aplicación hacía muy poquito tiempo, cuando recibió el like de ella. Recién cuando él respondió con su like - y se dio el match- pudieron conversar. “Cuando me saltó la notificación del match en el teléfono casi me muero, entre en crisis”, recuerda.

Después del primer café, Marina borró el Tinder de su teléfono. “Ya está, me dije, listo, es él”. Pero tuvo que esperar cerca de un mes para cenar juntos. Aunque esa primera cena cerró con la idea de que serían simplemente amigos, la noche terminó muy distinta, y ya no se separaron más.

“Yo no me metí en Tinder para encontrar a mi marido. Conocí amistades y conocí al amor de mi vida. A otros les puede pasar que lo ven como un bodrio, cada uno vive su experiencia”, valora Marina.

