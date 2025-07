Le pidió a Dios no quedarse sola y el destino la sorprendió con un mensaje desde Argentina

Hace dos décadas, ella tenía 42 años. Separada, con dos hijos, y viviendo nuevamente en la casa de sus padres en Colombia. Su vida era la rutina del trabajo, los compromisos familiares y el silencio emocional de quien había dejado atrás una relación. Todo cambió por una neumonía.

Fue en ese reposo obligado cuando, sentada frente a una imagen del Sagrado Corazón, hizo una oración simple: “Lo miré y con todo mi corazón le dije Señor, tú sabes cuánto amor yo tengo para dar a un hombre, tú sabes cuánto amor quiero recibir, si en tus manos está que aparezca una persona para pasar el resto de mi vida, pónmela enfrente”. No había dramatismo ni desesperación. Sólo una súplica desde la honestidad.

Días después, compartió con sus amigas el deseo de no pasar el resto de su vida sola. Ellas le hablaron de dos sitios de búsqueda de pareja, pero se quedó con una página llamada “Cyber Cupido”, una página donde uno ponía cómo sería su pareja ideal. En uno fue estricta: "Que no use lentes, que no tenga panza, ni bigote". En el otro, se sinceró con lo esencial: "Que sea alegre, tierno, familiar, que disfrute de lo simple".

Y el universo eligió.

Desde Argentina, un hombre le escribió apenas tres líneas en un correo. No hablaban de apariencia ni de datos técnicos. Pero ella lo sintió. Supo, sin margen de duda, que era él. Se lo dijo a su secretaria apenas leyó el mensaje: “Él es”.

La conexión fue inmediata. Las coincidencias, los mensajes que llegaban justo cuando ella pensaba en él, las risas compartidas a través del teléfono, los silencios cómodos. Todo fluyó como si se conocieran desde antes.

En enero, él tomó un avión rumbo a Colombia. El encuentro fue mágico, inolvidable. No hubo dudas. El amor se hizo real y palpable. Fue entonces cuando tomaron la decisión más difícil y valiente: ella dejaría todo y vendría a vivir a Argentina.

Sus hijos, adolescentes, la apoyaron. Su madre, aun enferma, le dio su bendición con una frase que sería faro: “Andá a buscar tu felicidad”.

Veinte años después, viven juntos en Comodoro Rivadavia. Se casaron en Puerto Madryn, rodeados de amigos, música y emoción. A pesar del tiempo, se siguen llamando novios. Se acompañan, se respetan, se ríen, bailan juntos. Entendieron que el amor también es dar libertad. Y que la elección de estar juntos, cada día, se renueva.

En tiempos donde se duda del amor verdadero, su historia es testimonio. De que el amor maduro existe. De que los milagros llegan en formas inesperadas: una oración en voz baja, un correo de tres líneas, un vuelo hacia lo desconocido.

Como ella dice, con la sonrisa de quien encontró lo que buscaba sin saberlo: “Cuando menos lo esperás, ahí llega”.

