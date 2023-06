Amarse sin disfraces: la historia de Pablo y José María que nació hace 20 años

La vida los cruzó cuando decidieron ser ellos mismos y disfrutar su vida a pleno y sin esconderse. El romance inicial se transformó en un amor compañero, sólido y que crece con el tiempo. Hace 8 años se casaron en Comodoro. “Somos más que una pareja, somos amigos, compañeros, podemos compartir todo”, valoran.

Escuchá su historia en este episodio de “Amores y Algo Más”, el popdcast de ADNSUR. Si no tenés Spotify podés escucharlo acá.

El amor no conoce fronteras ni barreras, y eso es algo que José María y Pablo vivieron con su historia de amor. Hace más de veinte años se conocieron en una discoteca de Barcelona y desde entonces no se han separado. José María, de cuarenta y seis años, y Pablo, de cuarenta y ocho, han construido una relación sólida llena de amor y compañerismo.

Ambos habían tenido relaciones anteriores antes de encontrarse. José María había tenido tres relaciones, una de cuatro años, otra de dos y, finalmente, con Pablo, lleva veinte años. Por su parte, Pablo también había tenido una relación con una chica durante un año, pero sabía desde muy joven que su orientación sexual era distinta.

“Yo sabía realmente lo que quería, lo que me gustaba y que hacía, más que nada, por apariencia…. por apariencia con los padres, que tienen una mentalidad muy cerrada, más que nada por eso uno oculta", menciona José María sobre una situación que era compartida con Pablo.

José María vivía en un pequeño pueblo llamado Begur, donde se sentía presionado por las expectativas sociales y el miedo al qué dirán. Por su parte, Pablo, viviendo en Comodoro, también enfrentaba dificultades para vivir su sexualidad libremente. Ambos encontraron en Barcelona un lugar donde podían ser ellos mismos y vivir su amor sin restricciones.

El proceso de aceptación y liberación fue diferente para cada uno. José María decidió independizarse a los dieciséis años para poder vivir su vida en libertad. Pablo, por su parte, decidió dejar Comodoro y viajar a Buenos Aires, donde encontró una comunidad que lo comprendía y apoyaba.

“Estuve con una chica un año, para aparentar, porque mi familia, algunos tíos, me me presentaban chicas, y yo no quería decir lo que sentía realmente, más que nada por mi padre, por mi familia, porque antes de esto estaba muy tapado… ¿Sabés? Entonces, por aparentar… pero a raíz de terminar esa relación con esa chica dije, nunca más, porque en realidad la lastimé, porque ella sentía algo por mí que yo realmente no sentía por ella… Entonces dije, nunca más voy a lastimar a una chica. Me decidí y me fui a Buenos Aires, ahí conocí una discoteca donde habían tres mil, cuatro mil personas, y yo decía: ‘todas estas personas son igual que yo, sienten igual que yo’”.

A partir de ahí, un viaje a España, un encuentro en Barcelona y una mirada que lo cambiaría todo. “Fuimos al mismo boliche, yo bajaba las escaleras, porque era como un espacio subterráneo, él la subía, ahí nos encontramos con la mirada. Nos echemos la mirada, los dos”, recuerdan.

La vida no fue fácil para ellos al principio. Pablo tuvo que enfrentar dificultades laborales y obtener sus papeles en España para poder quedarse y trabajar legalmente. Sin embargo, su perseverancia y determinación los llevaron a construir una vida juntos y formar una familia elegida.

Hace ocho o nueve años, José María y Pablo se casaron en Comodoro, siendo uno de los primeros españoles en hacerlo. Aunque les encantaría tener hijos, se enfrentan a obstáculos legales y económicos que dificultan este deseo. A pesar de ello, su amor y felicidad son evidentes en su relación.

“Hoy en día está más aceptado”, reconocer respacto a las distontas formas de vivir el amor y la sexualidad, pero ambos coinciden un consejo, que es para todos: “que luchen por sus sueños, el amor siempre resuena, está ahi, a la vuelta de la esquina, uno nunca sabe”, pero que al descubrirlo hay que jugarse para no dejarlo escapar, y diariamente hacerlo crecer.

José María y Pablo no solo son pareja, sino también amigos. Aseguran que construyeron una conexión profunda y duradera basada en el amor y el respeto mutuo y juntos han superado cualquier obstáculo que la vida les haya presentado.

“Claro que hay un enamoramiento inicial, pero el amor, en realidad se hace también con los años, se vuelve más intenso, más compañero. Él no es solamente mi pareja, es mi amigo y lo es todo, yo puedo compartir con él lo que quiera”.