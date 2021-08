Este domingo se celebra el Día de las Infancias. Es el segundo que los chicos tienen que pasar entre tapabocas, alcohol en gel y restricciones sanitarias. En este episodio especial de "La vida de Hoy", el podcast de ADNSUR tiene su "versión Kids". Reuní a un grupo de chicos y chicas de entre 6 y 13 años y les consulté qué se siente ser -justamente- un niño. Una excusa para escucharlos, aprender y recordar ese nene o nena que alguna vez fuimos. Poné Play

Si no tenés Spotify, podés escucharlo acá.

Luciano Micucci y Juan Ignacio Moreno tienen 6 años; Francesca D´Elia y Facundo Amendolia tienen 8 años; Julieta Alonso y María Lujan Moreno tienen 9 años; Guadalupe D´Elia e Ines Duval tienen 11 años; Renata Leonetti y Florencia Micucci tienen 12 y Ana Clara Mardones ya cumplió los 13 años. Ellos están -como todos los chicos- emocionados esperando que llegue el domingo. Aunque será un festejo diferente, saben que son el centro de atención ese día, y eso se disfruta.

Cuando yo era chica, me gustaba jugar a las muñecas, al Atari -si me dejaban-, pero lo que más mas disfrutaba era el carnaval, la llegada de los días de calor para jugar con las bombitas de agua desde que arrancaba la primavera. Les pregunte a ellos:

QUÉ HACEN HOY PARA DIVERTIRSE...

Andar en bici fue algo que todos tuvieron en común, pero también disfrutan muchas otras cosas que tienen que ver con sus personalidades, como cocinar, pintar, jugar al hockey, navegar, jugar, dibujar, ver videos, escuchar música, aprender algo nuevo, jugar con mascotas... Pero coinciden en que cualquiera de estas actividades, con amigos, mucho más divertida. Algunos se animaron a contar que les gusta jugar con los celulares... usan TikTok y juegan al Free Fire... Algunas juegan a disfrazarse y los que tienen hermanos, aprovechan a jugar entre ellos.

Mientras los escuchaba fui recordando todo eso que a mí me gustaba de chica... jugar en la plaza, con mis amigos, todo el día, hasta escuchar el grito de mi mamá: ¡a comer!!... Era el broche de oro.

QUÉ ES LO QUE MÁS LES GUSTA DE SER NIÑOS...

"Poder jugar con las muñecas cuando quiero, de grande ya no se puede jugar con todos los juguetes", dijo July (9). Nacho (6) coincide que jugar es lo mejor y Luciano (6) asegura que le gusta ser pequeño y que la gente lo cuide.

¡¡No tener que trabajar!!, contestaron varios de ellos, y valoran poder estudiar y estar con la familia.

CÓMO ES SER CHICO EN PANDEMIA...

La pandemia cambió todas nuestras rutinas, la forma de relacionarlos, los hábitos cotidianos, y hasta la forma de jugar...

La mayoría contestó se adaptó muy bien a las nuevas formas de interactuar. Usar tapabocas y alcohol en gel no es problema, pero encontrarte con alguien en la plaza y no poder jugar o dar besos y abrazos... Eso sí es algo a lo que no se pueden acostumbrar, remarca July (9), que extraña no poder juntarse con muchos amigos.

UN MENSAJE PARA LOS ADULTOS "OLVIDADIZOS"...

Las imágenes de mi infancia empiezan a amontonarse como las "figuritas" cuando jugaba con mis amigos. Y me encontré preguntándome dónde habían estado escondidos todos esos recuerdos. Entonces les consulté, a cada uno, si tenían algo que decir a los adultos que se están olvidando que fueron niños. No sólo tenían algo para decir, sino que fueron muy contundentes con sus mensajes...

"Que disfruten cada momento como si fueran niños", dijo Facu (8). "Que se rían más y se diviertan", dice Lujan (9), y Fran (8) agrega: "que se cuiden mucho". Flor (12) les recomienda "que se tomen un día para ellos y puedan volver a hacer las cosas que hacían antes", las cosas que realmente disfrutaban hacer.

Ana Clara (13) les recuerda que "la niñez es una etapa hermosa y que hay que tomarse un tiempito para recordarla", y quizás recuerden que, cuando niños, hacían las mismas cosas que hoy les fastidian que hagan los chicos. "Si ven un chico que está actuando de una manera que no les gusta, pueden recordar si eran iguales cuando eran chicos", sugiere.

"Que no nos reten tanto y recuerden cuando eran niños", dice Ines (11) y Renata (12) se suma: "Que reten menos".

A July (9) le preocupan los juguetes, y que los adultos "se olviden de aquello a lo que jugaban cuando eran niños". "Desearía que jueguen con muñecas y muñecos, con juguetes, con todo lo que les gustaban cuando eran chicos", expresa Nachito (6)

"Que se diviertan más y se ríen más", propone Guada (11), mientras que Manu (10) acompaña esa idea sugiriéndoles que vuelvan a "jugar, a imaginar, porque de niños hacemos todo eso pero de grandes se vuelven serios, envejecen y se ven muy preocupados"

QUÉ QUERÉS SER CUANDO SEAS GRANDE...

La pregunta se repite en cada generación, y cuando era chica me llenaba de ilusión. Es una pregunta para la cual no hay respuestas imposibles cuando uno imagina su futuro. Yo quería ser actriz, modelo, veterinaria, tener muchos hijos... Quise saber cuáles son sus deseos, y fue hermoso escucharlos...

"Llegar a jugar en los Leones", desea Facu (8), que ya va por buen camino, ya que juega muy bien al hockey y demostró que es su pasión, al igual que Guadalupe (11) que también sueña con ser una Leona, y entrena mucho para lograrlo.

El sueño de Nachito (6) es ser Spiderman, Flash, Hulk o Wolverine. Para Manuel (10), su deseo pasa por la salud de su hermanito: que algún día pueda caminar y hablar. July (9) extraña a su abuelo y su deseo es que venga del Cielo y esté con ellos.

Las niñas mas grandes desearon poder viajar: a Disney, puntualmente, sueña Flor (12), y a Salta a ver a su amiga es lo que más quiere Renata (12), quizás un nuevo celular para Ines (11) y así conectar con todos sus amigos a la distancia.

La pandemia estuvo en el centro de casi todos los deseos: "que se termine el coronavirus", dice Francesca (8) -o el "conoravirus", como dice Luciano (6)- y así poder invitar a todos sus amigos a comer. Lujan (9) desea que todos se curen y tengamos una vida sin covid.

Volver a los abrazos, a jugar a las plazas sin preocuparnos, a juntarnos con amigos, a abrazarnos sin miedos..."Que volvamos a tener besos infinitos", desea Ana Clara (13).

¿Qué es La Vida de Hoy?

"La vida de Hoy" es un podcast de ADNSUR, conducido por Sole Chorny, que busca ahondar en distintas herramientas para vivir mejor, abordando las más variadas temáticas que pueden ir desde una búsqueda espiritual para conectarnos con nosotros mismos y nuestros afectos, a estrategias más "carnales" para establecer vínculos en los que el poliamor o la vida swinger pueden estar incluidas.

Amigos, familia, hijos, relaciones, y hasta los momentos de soledad, ocio y rutina son algunos de los ejes que fluyen con los distintos entrevistados, aportando en cada episodio una mirada enriquecedora y divertida.

Te invitamos a escuchar todos los episodios de "La Vida De Hoy" y a suscribirte para no perderte ninguno en la plataforma de SPOTIFY o en GOOGLE PODCAST.