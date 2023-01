Volver a lo natural: la bioquímica que se animó al cambio y creó su propia línea cosmética en Comodoro

Cuando Verónica decidió cambiar el rumbo de su vida laboral tuvo que estudiar e investigar, aunque su formación académica le allanó el camino a la hora de entender y analizar las fórmulas magistrales de la cosmetología. Mucho aprendió como autodidacta y también en capacitaciones dictadas desde España. También se formó como cosmetóloga. Mientras aprendía y experimentaba, insertaba sus productos en el mercado. Escuchá su historia en este episodio de “Cuál es tu gracia”, el podcast de ADNSUR.

Si no tenés Spotify, podés escucharlo acá.

“Cuando se habla de lo natural en la cosmetología se habla productos vegetales, veganos, sin crueldad animal y libre de ingredientes tóxicos que puedan hacer mal a la piel, como por ejemplos los derivados del petróleo”, afirmó la bioquímica.

Comenzaba otra mañana frente al espejo y no tenía fuerzas ni para abrir los ojos. Como siempre los movimientos eran mecánicos, había que lavarse los dientes y limpiarse la cara. Encontró el pote de crema que le habían regalado el otro día y dudó un rato antes de abrirlo, no era lo que habitualmente usaba. Hizo un esfuerzo para leer la etiqueta y se animó. Cargó las yemas de sus dedos y comenzó hacerse masajes en el rostro. Sintió el olor a las lavandas y de repente se despabiló. “Valió la pena estrenar regalo”, pensó. Puso la pava para el mate y así comenzó a trabajar.

Esta escena podría ser la de cualquier mujer u hombre que se dispone a iniciar su día. El aseo personal y la cosmética forman parte de la rutina de la mayoría de los seres vivos: usar un jabón, ponerse un poco de desodorante e hidratar la cara con un poco de crema. Volver a lo natural y a lo más sano es parte es de una tendencia mundial y es más simple de lo que parece, solo hay que estar atento a las posibilidades que existen y cambiar algunas costumbres.

Fue así que Verónica comenzó con su propio cambio, dejó su trabajo tradicional en un laboratorio de análisis clínicos y comenzó con un trabajo totalmente creativo: crear fórmulas y productos para el cuidado personal a base de elementos naturales.

Productos con ingredientes naturales

Sus productos contienen en su mayoría aceites vegetales de prensión en frio como almendras, avellanas, coco, oliva, etc. También utiliza aceites esenciales que se destilan en la comarca andina como lavanda, manzanilla, menta, romero, etc.

“Todas mis líneas se basan en la fitocosmética, en utilizar las bondades que tienen las plantas”, dijo Verónica.

Es importante también la calidad y eso lo tiene muy presente. Los cuidados de bioseguridad, la desinfección de los utensilios de su laboratorio, el uso de guantes, cofia, etc.

Los testeos los realiza sobre ella misma y sus clientas, todo esto se refiriere a la producción artesanal que realiza en su taller ya hay otros productos, como los capilares, que se fabrican en un laboratorio de Buenos Aires.

Sus líneas

Su primera línea fue la jabonería, ya que mientras estudiaba en la universidad aprendió fabricar jabones. Luego introdujo cremas, serum y línea capilar.

Los beneficios de usar un jabón natural son mayores de aquel que se compra en la góndola de un supermercado. Por ejemplo: desde la forma en que se lo fabrica, ya que en este caso Verónica piensa cada fórmula y la suavidad que deja al utilizarlos porque que contienen aceites vegetales, limpia y perfuma.

En la creación de sus líneas también juega lo estético y todo aquello que tiene que ver con las formas de los productos, el packaging, las etiquetas y la venta en redes.

“A la hora de producir un producto podés jugar con las formas, los colores y los olores, mirás un jabón y te pueden dar ganas hasta de darle un mordisco, las formas son muy bellas”, contó Verónica.

Lo que más le gusta fabricar son las cremas, hay fórmulas magistrales pero luego ella les pone su impronta personal y ahí comienza a con la combinación de todos los productos y pone en marcha su propia creación.

Nura crece

Verónica fabricaba de manera artesanal la línea capilar: el champú y enjuague sólido, pero como la marca crece día a día esta línea comenzó a fabricarse en un laboratorio en Buenos Aires bajo certificación de ANMAT y con la formula diseñada por la bioquímica.

En diciembre se realizó el lanzamiento de dicha línea que es vegana, que no contiene parabenos, ni silicona, que no tiene sulfatos, que no es se testea en animales. Poseen lavanda, hibiscus, aloe vera, arcilla, etc.

Los emprendedores y el marketing

El trabajo en redes sociales imprescindible y requiere de muchas horas semanales ya que allí es donde se encuentra el público que consume sus productos. Este trabajo lo realiza la bioquímica personalmente.

En lo que respecta al diseño de packaging y etiquetas hace un tiempo lo terciarizó con un estudio de diseño. Nura Cosmética Natural hace 4 años que crece paso a paso y Verónica tiene un objetivo claro

Nura proviene de la palabra Nur en árabe y significa luz y para Verónica este emprendimiento es eso. “Quiero que la marca se conozca en nuestra ciudad y que la gente se aproveche la oportunidad que tiene que comprar algo de calidad y de producción local y que lo disfrute”, concluyó Verónica.

Conocé sus redes: https://www.instagram.com/nuracosmeticanatural/

