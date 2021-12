Un brasilero en Comodoro: "Acá se disfrutan y se pasa más tiempo en las juntadas con amigos"

Humberto es de Espirito Santo y vivió casi toda su vida en Río de Janeiro. Llegó a Comodoro el 1 de enero del 2021, luego de estar 3 años en Rosario, donde nació su hijo. Allí le propusieron trasladarse por trabajo al sur, y reconoce que cuando googleó la ciudad enseguida aparecieron dos palabras: viento y frío. Pero las imágenes de la naturaleza patagónica lo cautivaron y decidió vivir ese desafío.

Escuchá su historia en este episodio de "Yo me quedé en Comodoro", el podcast de ADNSUR.

Si no tenés Spotify, podés escucharlo acá.

"Acá es muy tranquilo para estar, para vivir con la familia", remarca, y valora el tiempo que los comodorenses le dedican a disfrutar de los encuentros con amigos. "Allá nos juntamos también, pero es 'comemos, charlamos, ya está'", mientras que en la ciudad del viento los encuentros tienen hora de inicio, pero nunca se sabe cuando terminan.

Humberto tiene 36 años. En 2018 con su esposa Lorrane dejaron Río de Janeiro y se instalaron en Rosario, Santa Fe, por trabajo. Allí nació su hijo, que hoy tienen 3 añitos, y pasaron toda la pandemia de coronavirus. El 1 de enero de 2021 llegaron a Comodoro. Nuevamente el motivo fue una propuesta laboral.

"Yo busque en Google Comodoro y me apareció 'viento y frío', pero después empece a mirar y la Patagonia me encantó, la nieve me encanta, me conquistó los pingüinos, la naturaleza... y si, hay viento y frio pero voy a enfrentar ese desafío", recuerda.



Cuenta que cuando a sus compañeros les hacía algún comentario sobre el viento, ellos le respondían, "y... es Comodoro", pero que pudo adaptarse por que ve la belleza del lugar, que se esconde a plena vista para aquellos que la miran diariamente pero que destaca ante quien la ve con ojos nuevos.

"Lo que me encanta de acá es el mar, el océano, la playa... me recuerda a mi hogar y me da una nostalgia, un sentimiento bueno, por eso creo que no extraño tanto... Esta playa es hermosa, me encantó", remarca.

Recuerda que su estadía en Rosario fue más difícil "por la incertidumbre, por estar lejos de todo, de los amigos", y menciona en contraposición la hospitalidad que sintió al llegar a Comodoro.

"Acá hay muchas personas de otros países, de otras nacionalidades, como que todos comparten esta empatía de ayudar a quien viene de afuera... acá fueron más receptivos que en Rosario".

Aunque asegura de de Brasil se extrañan los amigos y la comida -sobre todo la variedad de frutas-, hay algo en la forma que tienen los comodorenses de reunirse que le llama la atención. "Allá somos más apurados: '¿nos juntamos? bueno, si, charlamos, bueno, listo, hasta mañana chau'... acá se disfrutan los tiempos,acá no sabes a que hora termina"

¿Qué es "Yo me quedé en Comodoro"?

"Yo me quedé en Comodoro" es un podcast de ADNSUR, conducido por Rocío Barquín, que apunta a conocer la historia de aquellos que llegaron desde otros países y eligieron a esta ciudad para construir su vida.

Comodoro puede ser muchas cosas... Para algunos es su cuna y su hogar, para otros la plataforma para volar... También están ellos, los que llegan y hacen de esta ciudad su lugar en el mundo. Historias de extranjeros que eligieron quedarse en Comodoro.

Te invitamos a escuchar todos los episodios publicados de "Yo me quedé en Comodoro" y a suscribirte para no perderte ninguno, en la platafoma de SPOTIFY o en GOOGLE PODCAST.