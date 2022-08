Maderitas, telas y botones: los títeres como excusa para reconstruir nuestra historia

Un grupo de mujeres conversa alrededor de una mesa llena de materiales: maderitas, lijas y telas de colores. El murmullo es constante y de vez en cuando se escucha una carcajada. Los mates van y vienen. Hay fotos desparramadas en la mesa que sirven de modelo para los títeres que están construyendo. Cristina cuenta la historia de la modista de su barrio: “Era una portuguesa muy detallista”, dice y mientras lo hace, un cuerpito pequeño de madera cobra vida entre las telas, resurge en la memoria. Ahora todos conocen a Aurea, la portuguesa de Astra que cosía vestidos para todo el pueblo.

Este momento podría reflejar una tarde de los tantos talleres de “Marionetas con historia” que se desarrollaron en la ciudad. En diferentes barrios la gente se fue sumando para contar algo de sus propias historias y que forman parte de la gran historia de nuestra región.

Quien escuche a Mariana hablar de los títeres podría rápidamente hacer la comparación con la típica madre que habla orgullosa de sus hijos.

“Los títeres tienen dones y uno de ellos es la capacidad metafórica tan grande que tienen: son evocadores y ése es su gran poder”, explicó y agregó: “Sabemos que son un objeto inanimado pero nos convencen de que tienen ideas, emociones, necesidades. Opinan y tienen una visión de mundo; son objetos totalmente lúdicos. No necesariamente divierten, generan emociones como la tristeza o rechazo porque a veces son bizarros; no necesariamente son buenos y naif”.

El taller "Marionetas con historia"

Se desarrolla en diferentes barrios de la ciudad: en bibliotecas populares y uniones vecinales, lugares a donde los vecinos están habituados a concurrir. En principio se destinó a personas mayores de 50 años, libre y gratuito, y cuyo objetivo era generar un espacio en donde los participantes pudieran compartir vivencias: rememorar, contar, reírse, llorar. Algunos de los testimonios tenían que ver con la industria petrolera y otros estrictamente personales.

“Los títeres son un disparador, un punto de comunicación, una motivación, porque crear estos personajes es muy entretenido y genera un montón de interrogantes y también genera mucho trabajo colaborativo entre los participantes”, comentó la titiritera.

Mariana reconoce que los talleres son muy enriquecedores desde todo punto de vista. Las personas adultas a veces no se sienten capaces, creen que no van a poder construir ese títere y la realidad es que durante el proceso individual y grupal de trabajo redescubren sus propias posibilidades.

“Es gracioso ver cómo lo resuelven sus dificultades, se animan, le piden a sus compañeros: '¿si no sé hacer una boina corchete me la hacés vos?', o ';te presto este material', 'dejo telas para que otro la use'... Esta circulación es lo más enriquece, lo generoso de lo comunitario”, afirmó Mariana.

Cuando llegan tal vez lo hacen tímidamente, con expectativa de lo que se van a encontrar. Luego, al momento de compartir sus historias y establecer lazos entre todos, el ambiente que se respira es de diversión y placer de compartir con los otros.

Proceso creativo

Reconoce la titiritera que es un proceso bastante espontáneo, utilizan fotografías como disparadores ya que este soporte tiene el poder de trasladar en el tiempo. También recurren a la bibliografía para que, quien lo desee, indague desde lo académico y pueda profundizar.

“Algunos construyen una dedicatoria a sus abuelos y se dispara la memoria emotiva. Al construir a ese pariente, no solo lo hacen desde la imagen, sino también desde las referencias históricas”, aclaró Mariana.

“Hacer el vestuario, investigar que telas había en otras épocas, de qué clase social eran, cuál era la moda. Las mismas personas comienzan a indagar porque se apasionan. Un botón de un abrigo puede ser un disparador que genera muchas cosas”, comentó la artista.

Los personajes a lo largo del tiempo

En el transcurso de los talleres se han creado diferentes personajes. La mayoría son personas comunes que surgen de los barrios: costureras, la abuela de Ferro, empleados del ferrocarril, niños traviesos robando duraznos, costureras, Don Pedro Kalpactchieff un buzo de principio de siglo de Astra, mascotas, La Luisa...

Nuevos proyectos



Actualmente están trabajando en un proyecto de construcción de títeres al paso: son mesas de creación de títeres donde el eje será la diversidad en las identidades. Se colocan piezas para que los participantes construyan bajo la consigna de la diversidad: de géneros, colores, edades, etc.

“Estamos pensando en este presente de Comodoro, esto de la diversidad cultural, por ejemplo: “¿es racista Comodoro?”, ¿Qué podemos aportar desde los títeres para trabajar estas temáticas?”, se preguntó Mariana

El proyecto “Marionetas con historia” se enfocó en el pasado, pero también se piensa en el presente; es ahí donde la titiritera puso en valor una frase de la historiadora comodorense Edda Crespo: “este pasado presente”.

Este nuevo proyecto va hacia allí, a este “pasado presente” y a la diversidad de nuestra ciudad: los trabajos, los roles, los barrios y como los títeres pueden ayudar a visualizar estas temáticas Marionetas con historia es un proyecto del programa de Formación Artística Vocacional del ISFDA n º806 realizado en colaboración con Museo Nacional del Petróleo- UNPSJB, La Rueda Teatro de Muñecos Animados (Mariana Libenson y Alejandro Nazar), PUAM- UNPSJB (2014-2015) y las Bibliotecas: Popular Astra (2016), Tata y Polo (2021), Estación Talleres (2022), Collage y Espacio Comunitario Carlos Mugica

(2022)

Les recomendamos que ingresen a esta página así conocen todo el proyecto en profundidad: http://www.laruedatiteres.com.ar/

