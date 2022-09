Lía, la arquitecta de Comodoro que propone "cazar imágenes y fabricar recuerdos" entre todos

“Yo tenía también tenía un prejuicio sobre el patrimonio, pero descubrí está vivo y tiene mucho para contar, son experiencias además de edificios y lugares. Es identidad”, afirmó la artista.

Lía se inició en el mundo del Patrimonio cuando se incorporó activamente a la Asociación de Rescate Histórico “Detrás del puente” del Barrio Km5. Ese grupo de mujeres le hizo ver que había mucho por hacer y disfrutar.

Si no tenés Spotify, podés escuchar este episodio acá

El registro mediante bocetos

Fue allí comenzó a realizar su trabajo de registro mediante dibujos y acuarelas. Utilizó el arte como una herramienta para acercarse al patrimonio que en muchos casos está desapareciendo por varias circunstancias: la falta de mantenimiento, el olvido y la poca atención que se le da a estos temas.

Lía se dio cuenta que este registro podía convertirse en un experiencia colectiva enriquecedora y compartirla con los protagonistas que aún quedan de otros tiempos.

Hay movimientos internacionales como “Los boceteros urbanos” que le sirvieron de modelo a la arquitecta. La idea es trabajar el boceto como registro. El objetivo final no es que sea algo bello, sino pasar un buen momento y hacer un registro visual de lo que se ve y también de las historias que se cuentan entorno a esos edificios.

“Hay que animarse, una vez que se vive la experiencia, se baja el auto boicot que se tiene con el arte y se comienza a disfrutar del momento”, contó Lía.

En estos registros se combina el dibujo, la escritura, la cuantificación. A veces solo puede ser una ventana que gustó de un edificio. Entonces a partir de ahí la gente se va animando, la actividad de registrar lo que uno ve, los detalles, por eso los bocetos son tan amigables, no se busca la perfección ni la excelencia.

Los boceteros que cazan imágenes

Estas actividades se realizaron con distintas organizaciones de la ciudad: Comodoro Turismo, Centinelas del Patrimonio y Asociación Detrás del Puente.

Se convocan a quienes deseen participar, habitualmente lo hacen en familia y se visitan barrios históricos y también edificios del centro de la ciudad. Allí las personas se reúnen, cada uno trae papel, lápices y hasta reposeras para poder sentarse y realizar los registros cómodamente.

“No es necesario saber dibujar, porque en realidad salimos a registrar. Cuando uno hace registros puede hacerlo hasta de una anécdota que allí se cuente. Ese registro en papel puede tener, dibujo, un texto y hasta se puede guardar un espacio con información que se quiera luego investigar sobre algún tema en particular”, aclaró la artista.

¿Qué significa registrar? Se trata de redescubrir la ciudad, no hay que perder la mirada foránea como si se fuera turista en su propio lugar. En la rutina diaria no se tiene el tiempo de observar, pero cuando las personas se detienen, se llega a disfrutar el presente.

“Ahí se corre un velo, es como mágico. Cuando uno quiere registrar ve otras cosas que antes nunca vio, aunque conozca un edificio de memoria”, dijo Lía.

¿Qué es el patrimonio cultural?

Hay muchas definiciones comentó la artista, pero para ella es encontrar identidad.

“Encontrar ese sentimiento de sentir un lugar como propio es algo que no pasa muchas veces, pero cuando uno se enamora de un lugar y conoce sus detalles uno hace un vínculo. Y eso es fundamental porque permite hacer únicos los barrios, los edificios y los espacios”, confirmó la arquitecta y agregó:

“Al patrimonio se lo suele vincular con los arquitectos, con los especialistas o con los funcionarios de turno que trabajan en ese rubro, creo que ellos ayudan. Pero es fundamental que los propios vecinos de cada ciudad sientan ese vínculo de pertenencia con esos espacios, porque son ellos los que van a decir que es patrimonio y que no lo es”.

Difundir el patrimonio a partir de diferentes lenguajes permite un mayor acercamiento. En lo personal la artista está convencida de que las acuarelas transmiten frescura:

“Una vecina me pidió un boceto del zaguán de la casa de los abuelos, una casita ferroviaria y yo le pregunté porque no hacía una foto y contestó que mis acuarelas le transmitía otras cosas, eso me conmovió mucho”, contó la artista.

Beca del Fondo Nacional de las Artes, 2021 en categoría individual, con el proyecto "Rescate y Registro cultural de los Ex Talleres de YPF: Reportaje Ilustrado en Talleres Integrales Patagónicos S.A., Comodoro Rivadavia"

Lía actualmente está trabajando en el proyecto "Rescate y Registro cultural de los Ex Talleres de YPF: Reportaje Ilustrado en Talleres Integrales Patagónicos S.A., Comodoro Rivadavia " y para el mismo solicitó una Beca del Fondo Nacional de las Artes.

“Invito los vecinos a circular como exploradores, como descubridores en nuestra propia ciudad, ver nuestras arquitecturas, nuestros cerros. Tenemos múltiples puntos panorámicos desde donde podemos vernos como ciudad. Eso no solo hay que observarlo sino que hay que registrarlo y ahí ponemos en valor la belleza. Hay belleza en lo modesto y en lo olvidado” concluyó Lía.

El patrimonio no es pasado, es presente. La artista con sus acuarelas celebra lo que es hoy.







¿Qué buscamos al preguntar "Cuál es tu Gracia"?

"¿Cuál es tu gracia?" es un podcast de ADNSUR, conducido por Mariela Garolini, que indaga es ese destello que cada persona tiene cuando hace lo que ama, y desparrama su brillo para iluminar los rincones de la ciudad y la sociedad.

Estoy convencida que estamos en este mundo para dejar huella, sin exitismos y no importa qué. Simplemente hacer cosas que nos trasciendan, que nos den placer, que nos hagan crecer y reflexionar. Que nos completen. Llenemos al mundo con "nuestras gracias", animémonos.

Te invitamos escuchar todos los episodios publicados y a seguirlos para no perderte ninguno en la plataforma de SPOTIFY o en GOOGLE PLAY.