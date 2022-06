La voz de los hijos en un podcast: "Recordando a mi papá"

El 3º domingo de junio se festeja en la Argentina el día del padre. Esta celebración se adoptó de EEUU que en 1909 surgió por la inquietud de una mujer que quiso hacerle un homenaje a su padre, quien había criado a sus 6 hijos en soledad.

En la actualidad las dinámicas familiares son variadas, son muchos los que hoy pueden cumplir el rol paterno sin que sea necesariamente el progenitor: una abuela, un tío y hasta una madre. A Sigmund Freud, el padre de psicoanálisis le llevó años de estudio indagar sobre esta función y no será hoy precisamente el día que descubramos quién ofició de papá en nuestra familia.

La realidad es cada domingo del día del padre, cuando nos reunimos para agasajar al padre, nada de esto se piensa. Sin embargo son la base de estas fechas. La organización suele ser simple, una comida familiar en la casa de quien lo disponga, el regalo y listo: la suculenta comilona del domingo suele extenderse hasta la tarde.

Alrededor de la mesa se reúnen todos y comienzan los recuerdos y anécdotas: “Te acordás que el papi me decía que no me suba al árbol y el día que me subí me caí y a parte de las raspaduras, recibí la paliza de él”, se ríe Romi Páez cada vez que lo recuerda. Para muchos es el ídolo aún. Para las mujeres el galán y el protector.

Roció Carrizo se tienta y se le dibuja una sonrisa cuando habla de su papá: “cuando pienso en el gordo lo primero que se me viene a la cabeza es cuando se manda “cagadas” siempre hace algo gracioso, como cuando salimos de vacaciones y bajamos con las valijas a un hotel equivocado” siempre mete la pata afirmó y agregó: “él una vez me dijo: si vos te querés te podés comer al mundo, podés hacer lo que te propongas”.

Fredi Carrera siempre habla con orgullo de su papá: “si pienso en mi viejo pienso en sacrificio, mi viejo es inmigrante, y siempre fue un laburante, trabajó en obras, en el petróleo, tuvo comercio, lo primero que se mi viene a la cabeza es sacrificio y orgullo, pudo darnos un techo y estudios a sus hijos”

Otros no tuvieron a su padre presente y no quieren hablar sobre el tema. Algunos ni siquiera lo conocen, es un misterio en sus vidas y tratan de resolver estas faltas con chistes: “yo nací de un repollo”. Alejandra lo conoció de grande y porque ella lo decidió, así lo relató: “yo a mi papá lo conocí a los 22 años y con eso fue suficiente, asunto cerrado, hoy tengo relación con su hijo, mi hermano y de alguna forma es la proyección positiva de la relación que no pude tener con mi papá”.

Este episodio fue realizado con los aportes de Ana Infeld, Rocío Carrizo, Veroka Velásquez, Andrea Digorado, Vasco Iribarne, Fredi Carrera, Romi Páez , Gustavo Pardini, Silvina Gatti, Soledad Chorny y Nacho Páez. Gracias por contarnos y hacerlo posible en ¿Cuál es tu gracia?

¿Qué buscamos al preguntar "Cuál es tu Gracia"?

"¿Cuál es tu gracia?" es un podcast de ADNSUR, conducido por Mariela Garolini, que indaga es ese destello que cada persona tiene cuando hace lo que ama, y desparrama su brillo para iluminar los rincones de la ciudad y la sociedad.

Estoy convencida que estamos en este mundo para dejar huella, sin exitismos y no importa qué. Simplemente hacer cosas que nos trasciendan, que nos den placer, que nos hagan crecer y reflexionar. Que nos completen. Llenemos al mundo con "nuestras gracias", animémonos.

