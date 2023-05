La idea de que todo lo que se produce artísticamente en las grandes ciudades es mejor, pareciera ser un mito cada vez más fácil de derribar, al menos en la ciudad de Comodoro Rivadavia. En lo que respecta al teatro, los elencos crecieron y por lo tanto la producción lo hizo en la misma proporción.

Matías Rodriguez Dávila tiene 34 años es actor, docente y director de teatro. Actualmente es parte de dos proyectos artísticos: “Linda” y “Funeral”, y en una entrevista con ADNSUR contó sobre su tarea como director y sobre la importancia de producir obras de teatro en la ciudad.

“El desafío que tenemos como generadores de teatro en la ciudad es crear productos de calidad, así el público va a comprender que el teatro independiente no es un hobby, sino que se parte de la vida profesional de muchos”, argumentó Matías.

Se encienden las luces del escenario y tres personajes aparecen en escena. De frente hay dos mujeres que parecieran estar inmersas en sus pensamientos. Al fondo hay un hombre al que no se le va la cara, ya que la tiene atrás de un diario que aparentemente lee. Los espectadores están atentos a lo que pasa a pocos metros de ellos. La quietud se interrumpe cuando estos seres comienzan a interactuar y tras una vorágine de imágenes, movimientos y diálogos, la historia cobra vida y por unos 45 minutos todos se transportaron a otro mundo. Al final llegan los aplausos, los comentarios y los saludos al elenco. Una función más culminó esa noche.

DETRÁS DEL TELÓN

Así termina una función teatral, podría ser cualquiera de todas las se presentan en la ciudad. Es posible que el público no se detenga a pensar cómo fue el proceso de trabajo del elenco que se presentó aquella noche y que todo aquello que vio representa el trabajo de muchos meses. Una parte de todo ese engranaje es la dirección y es ahí donde aparece Matías Rodriguez Dávila.

Matías estudió el Profesorado de Teatro en la Universidad Provincial de Córdoba. Vivió unos años en Buenos Aires y en todo ese tiempo trató de absorber la mayor cantidad de herramientas como actor. Antes de la pandemia regresó a Comodoro con todas las energías para desarrollar su profesión.

A medida que el tiempo transcurrió tuvo más claro el panorama escénico de la ciudad y fue así que decidió iniciar una nueva etapa: la dirección. Dirigir le da a Matías la posibilidad de contar cosas. La elección de un texto es el momento inicial. A partir de ahí se imagina la puesta en escena y comienza a trabajar sobre quiénes serán parte del elenco que llevará adelante a estos nuevos personajes.

“Yo elijo un texto en función al momento en el que me encuentro. Depende de lo que tengo ganas de contar y también del momento social por que el pasa una sociedad y ahí entra en juego también lo que el público quiere ver”, declaró el director.

Una vez seleccionado el texto y el elenco comienza otra etapa y es la creación de un espacio de trabajo donde las actrices, los actores y el director pueden generar un vínculo entre ellos y así poder fluir con la labor en equipo.

“Arranco por lo visual, me imagino la puesta, donde van los cuerpos, el equilibrio de la escena, las luces, el vestuario. En realidad pienso en lo que a mí me gusta ver cuando veo teatro. Todo está atravesado por mi gusto”, comentó el Matías.

Luego viene el momento de la lectura de mesa. Aquí el elenco se escucha en la lectura y comienza a trabajar con el texto y con lo que les propone.

“Yo les envío antes el material para que lo lean, para que se puedan encontrar en ese personaje que les estoy recomendando. Muchas veces puede pasar que una actriz me diga: “mirá yo en este personaje no me sentí muy cómoda pero me reflejé en el otro” y en este proceso de trabajo podemos realizar cambios”, relató Matías.

Su experiencia anterior como actor le permite tener un acercamiento mayor con su elenco.

“Considero que es importante en mi tarea de dirección haber pasado por ser actor y haber sido dirigido. Esto me permite entender el proceso del actor a la hora darle indicaciones”, afirmó el director.

LAS FUNCIONES

Para que una obra crezca y se potencie hay varios elementos en juego, algunos de ellos son: los ensayos y las funciones.

Los ensayos permiten al elenco madurar, ubicarse dentro de la historia, pero a partir del estreno comienzan a suceder otras cosas y es ahí donde comienza el proceso más interesante.

“Es posible que recién en la función número 10 aparezca todo aquello que el director pretende de una obra, cuanto más funciones se hacen, más crece” y agregó: “Muchas veces pasa que un espectador va a la primera función y luego a la número quince y tiene la sensación de haber visto otra cosa y esto sucede por la maduración de la obra”.

Entre sus talleres de actuación, las clases en el Instituto Superior de Formación Docente Nº 806 y las obras que dirige actualmente, el tiempo vuela en la vida de Matías y cada vez son más proyectos de producción teatral en los que participa. Actualmente son dos las obras que dirige y están en cartelera: “Linda” y “Funeral”.

FUNERAL

Esta obra la codirige junto a Fabio Miglierini y a la fecha llevan 13 funciones presentadas. El éxito de esta presentación radica en la propuesta itinerante. El público y los actores se mueven por diferentes espacios que emulan una casa. No existe un escenario fijo y varias escenas transcurren en forma simultánea por lo que los espectadores pueden elegir cual ver. Los actores y el público conviven en el mismo evento: un funeral.

Sinopsis

Una familia (des)integrada se reencuentra frente al féretro donde yace la matriarca. Allí mismo comienzan a expresar los sentimientos que tenían guardados hace tiempo y los problemas surgen. En esta obra el público se convierta en voyeur del funeral y entre risas y llantos queda inmerso en los conflictos de la familia.

🖍Dramaturgia: Federico Moreno Actuación:🎭 Aixa Ruiz, Celia Valencia, Verónica Escribano, Gisel Murphy, Natalia Bohe Aizpeolea, Matto Rodríguez Dávila, Melisa Di Benedetto, Daniel Mekler

LINDA

A la fecha esta obra lleva 7 funciones. La misma tiene un contenido social que interpela al espectador y lo deja pensando. Habla sobre la presión social y la belleza hegemónica. El vestuario impecable, las luces y los personajes estereotipados se destacan en esta puesta en escena.

Sinopsis

Una obra de teatro atravesada por las exigencias de los estereotipos de la belleza y la banalidad. El padre, una eminencia de la cirugía plástica, la madre obsesionada con la estética y la perfección, ambos tienen un objetivo: someter a su hija a una operación quirúrgica para acercarla a un modelo preestablecido.

✏️Autora: Susana Gutiérrez Posse. En escena:🎭 Jova De Lourdes Martinez Villanueva, Diego Hernán Caballero, Natalia Bohe Aizpeolea.

Matías siente mucha pasión por lo que hace, se percibe en lo que dice y en cómo lo dice y eso es 100% teatro.

“Es fundamental que haya oferta teatral en la ciudad. Es necesario la gente pueda ir a ver teatro todas las veces que quiera. Si no va es porque no quiere, y no porque no hay”, culminó Matías.