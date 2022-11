Cicloturismo: una "terapia" que pedalea en la naturaleza y crece en Comodoro

Este experto ciclista en entrevista con ADNSUR contó sobre la tarea que realiza en la agrupación “Comodoro sobre ruedas” junto a Daniel Santilli y Rocío Calo. Ellos son los que preparan las excursiones para que todos los sábados a partir de las 14:30 horas quienes quieran despejarse un poco, se monten a su bicicleta y vivan un día diferente. Escuchá su historia en este episodio de “Cuál es tu gracia”, el podcast de ADNSUR.

Los beneficios del ciclo turismo

Claudio es un fanático de la bicicleta y es de alguna manera su compañera constante. Si no está subido en ella, la carga en el auto por si “pinta” algún paseo de último momento. A la hora de hablar sobre los beneficios del cicloturismo contagia entusiasmo y quien lo escuche seguramente comenzará a pensar que su próximo sábado los pasará pedaleando.

“El cicloturismo te da de libertad, y la posibilidad de hacer deporte de una forma recreativa y sin exigencias. No es de competencia, no hay que hacer estrictas dietas ni tratar de superar tiempos, las salidas se hacen en el tiempo que requiera el ciclista”, comentó Claudio.

Muchas veces podría pensarse que relieve que nos rodea podría ser una imposibilidad para el ciclista, pero la realidad es que se convierte en un gran atractivo.

“La bici te permite llegar a lugares donde no podes acceder en auto o moto. Te integrás la naturaleza, se te pueden cruzar guanacos, zorros, respirás el olor de pasto húmedo. Una vez en un paseo descubrí una vertiente de agua en la punta de un cerro”, relató el ciclista.

El comodorense a veces conoce como la palma de su mano otras ciudades, pero desconoce su región. Hay mucha gente no que no sabe dónde queda Diadema por ejemplo. En Astra hay un rio, y la gente dice: “en Comodoro no hay ríos”.

Sobre el estado físico

No se requiere de un estado físico impecable, cada uno se adapta a sus posibilidades. Lo bueno del grupo es que todos se ayudan: “A veces los empujamos, los arrastramos con una soga. La intención es que todos terminen el circuito y en lo posible arriba de la bici”, afirmó el entrevistado.

Los circuitos son un factor sorpresa

Los líderes de “Comodoro sobre ruedas” son los encargados de organizar cada recorrido semanal y antes realizan un trabajo previo de reconocimiento. Los jueves publican en las redes el lugar de encuentro, el horario y el nombre de le excursión.

La idea es que los ciclistas sientan el entusiasmo y curiosidad del destino a recorrer: “Los nombres que le ponemos a las salidas son ficticios así la gente no tiene data y se sorprende, a uno le llamamos por ejemplo “Las ruinas misteriosas” y era una tapera abandonada hace 50 años”, contó Claudio entusiasmado.

Excursiones de fin de semana largo

La agrupación trata de aprovechar los fines de semana largos y ya llevan unos 30 viajes realizados. Los costos son bajos, se prorratea entre todos, los gastos de alojamiento y comida, la idea es que sea accesible. Hace poco viajaron a Buen Pasto, el pueblo tiene 72 habitantes y fueron 45 los ciclistas que llegaron.

Alquilaron el Gimnasio Municipal y allí durmieron. La gente del pueblo se acercó con entusiasmo, justo tenían preparadas unas bicicletas que iban a regalarles a los niños de allí, así que los ciclistas recién llegados colaboraron con el armado, las inflaron, enseñaron a usar los cambios, etc. Algunos lugareños se sumaron a las excursiones. Debido a las fotos que compartieron los ciclistas en sus redes, unos turistas brasileros organizaron un viaje para llegar a este pueblo remoto de la Patagonia.

La gente de Paso del Sapo los invitó para que participen en el Carnaval 2023, por lo que la agrupación ya está organizando dicha excursión.

Actividades comunitarias

Dada la gran convocatoria de la agrupación siempre son invitados a participar en eventos comunitarios, y es por eso que hoy “Comodoro sobre ruedas” es el padrino del merendero de km 8 “Nueva esperanza” con el que colaboran periódicamente. También en varios viajes a la cordillera llevaron unos 5000 libros y colaboraron con la formación de bibliotecas.

El espíritu de Comodoro sobre ruedas

“La gente se acerca al grupo y te dice “vengo a limpiarme la cabeza”, contó con orgullo Claudio. Cuando se suman al grupo no importa de qué trabajan o qué hacen de su vida. El nombre y las ganas de distraerse es lo único que interesa. El promedio de edad va entre los 30 y 70 años y hay casi la misma cantidad de hombres y mujeres.

“La idea es que la gente la pase bien, si tuvo un mal día se suben a la bici y el día mejora, y si tuvo un buen día, se suben al a bici y va ser mucho mejor”, afirmó sin titubeos Claudio.

La agrupación tiene una larga trayectoria y se mantiene sólida desde hace unos 7 años. Debido a esta constancia y a la gran convocatoria que poseen, en el año2019 el “Centro de periodistas deportivos” les hizo una distención. Ese mismo año, el Ente Comodoro Deportes los convocó para realizar en juntos actividades deportivas.

Quien quiera sumarse a esta agrupación puede hacerlo sin pagar ningún tipo de cuota.

Claudio insiste, está convencido de que la gente tiene que descolgar la bicicleta del garaje y lanzarse a pedalear.

“La biciterapia es lo mejor que se puede haber, pedalear puede hacerte feliz”, concluyó el ciclista

Si querés conocer más sobre Comodoro sobre ruedas y el cicloturismo escuchá este podcast y conocé sus redes

https://www.facebook.com/comodoro.sobreruedas.3

https://www.instagram.com/comodorosobreruedas/