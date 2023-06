Noelia Mariel Guerreiro Neves tiene 37 años, es bailarina y profesora de danzas. Una de sus especialidades es el ritmo afrolatinoamericano y ella es parte del movimiento salsero en Comodoro Rivadavia.

Desde muy temprana edad, a los 7 años comenzó a experimentar la danza como una herramienta para comunicarse con otros sin necesidad de la palabra. Recordó que era muy tímida en aquellos tiempos. Hoy está convencida de que la danza puede hacerles la vida más liviana a las personas y es una oportunidad que hay que darse sin excepciones.

En una entrevista exclusiva con ADNSUR compartió su experiencia y motivó a que todos la disfruten.

La música del Chichi Peralta revota en las paredes del salón y se mete sin permiso en los cuerpos. Sucede algo inexplicable, todos comienzan a moverse al ritmo que pueden y casi como hipnotizados por una energía desconocida la pista se llena. Algunos se ríen al recibir un pisotón, varias parejas tratan de seguir una sucesión de pasos: “¡5, 6, 7 y va!, ¡1, 2, 3 giro a la derecha!”. Y así transcurre la noche que casi nadie quiere que termine.

Esta escena es una de las tantas que pueden ocurrir en la ciudad ya que el movimiento salsero creció mucho desde fines de la década del 90. Noelia recuerda que uno de los que trajo la salsa a Comodoro Rivadavia fue Pablo García, bailarín que hoy tiene su academia en la ciudad de Roma, Italia.

“Pablo viajaba a castings a Buenos Aires y luego traía las novedades para acá”, recordó la bailarina.

Todo empezó en la época de Chichi Peralta, Jandy Feliz y Marc Anthony. Ellos hicieron temas de salsa comerciales y comenzaron a sonar en la TV y la radio. Los temas llegaron al boliche y de ahí la gente comenzó a ver qué en Buenos Aires había comunidades que bailaban pero entre ellos, eran peruanos colombianos, etc. Fue así que de a poco la salsa bajó a Comodoro, se convirtió en un boom y no fue solo una moda, porque llegó para quedarse.

Lo que Noelia rescata es la importancia que puede tener la danza en la vida de las personas, más allá del objetivo personal de quien la practique.

“La palabra danza a veces se utiliza como algo riguroso, estricto, y hasta como una cosa académica. La realidad es que remite a otras cuestiones como por ejemplo moverte en relación con lo que sientas adentro tuyo y conectarte con tu cuerpo y con el otro”, afirmó Noelia.

LA DANZA Y LOS VÍNCULOS

Las personas que llegan a su estudio lo hacen con diferentes motivaciones: hacer una actividad para distraerse, para bajar el estrés, porque está atravesando un duelo y necesitan compañía, porque están en soledad. La gran mayoría busca algo que le sume y es en el baile y la salsa que lo encuentra.

“La danza es mágica. A ciertas edades nos cuesta entablar amistades. Habitualmente se hacen de pequeños o jóvenes y después se complica y esa ahí donde el estudio de danzas se convierte en cuna y nido de excelentes lazos humanos que tanto nos hace falta”, sostuvo la bailarina.

La bailarina es persistente en sus argumentos, ella desea que todos bailen, porque los beneficios a su entender son únicos.

“Las personas vivimos muy alejadas del presente, siempre estamos pensando en lo que pasó o en lo que va a pasar, pero ¿qué hacemos con el ahora? En el baile no te queda otra que está ahí, en el presente. Conectarte con vos y con el otro, si esto no sucede no podés bailar”, destacó la profesora.

Noelia da clases desde hace muchos años a los más chiquitos y los más grandes, y reconoció que en la actualidad en todos los grupos hay un común denominador y es la imposibilidad que tienen algunos de entender lo que sienten, saber que les gusta y que no.

“Hay una disociación entre lo que piensan, sienten y hacen y eso provoca crisis, angustias y depresión. Somos aficionados a cargarnos la mochila de malos pensamientos y tenemos y tratar de ser más livianos. Yo creo que la danza te permite ir más liviano por la vida”, expresó la artista.

La danza activa los sentidos: el tacto, la escucha, la vista y también la atención y el aprendizaje.

Cada vez que Noelia habla de la danza se entusiasma y hasta se emociona. La describe de manera tal que es fácil imaginarse lo que provoca en las personas, en especial la salsa, ese ritmo cálido que se coló entre viento y la tierra comodorense.

“A veces solo cruzamos con el otro pocas palabras, apenas un hola que tal, y en cuando bailás salsa tenés que tener contacto con la pareja de baile, le das la mano a una persona que tal vez no conocés, tenés que prestarle atención, escucharla, sentir la música, mientras que la profe que te hace las correcciones”, relató Noelia.

Hacer ejercicios que se realizan al bailar no son los habituales, a veces el cerebro le manda órdenes al cuerpo y este no responde. La danza estimula la neuromotricidad y esto es muy importante.

LA SALSA Y EL ESTADO FÍSICO

La gente le hace muchas consultas a la bailarina entorno a los beneficios físicos del baile y en especial de la salsa. Una de ellas es: ¿bailar colabora con la pérdida de peso?, la mala noticia es que no, ya que con 2 o 3 horas semanales de baile no es fácil lograr ese objetivo. La buena es que hay otros puntos saludables:

La salud cardiovascular mejora porque las clases son muy activas

Potencia la disociación corporal y la memoria

Fortalece las articulaciones

“Muchos no vienen a una clase porque tienen problemas de rodilla por ejemplo y la realidad es que deberían probar, porque en el estudio se adapta la danza. Sea cual fuera la limitación hay que darse la posibilidad, las sorpresas son muy gratas siempre”, aclaró Noe.

ACEPTAR EL PROPIO CUERPO

A la hora de practicar salsa no se requiere de mucho, un pantalón deportivo y unas zapatillas son suficientes. Los vestuarios específicos tanto para hombres y mujeres se utilizan para las presentaciones especiales y ese el momento esperado para muchos.

“Muchas mujeres me han agradecido porque han roto sus complejos gracias a los vestuarios. Yo participo en el diseño y siempre pienso en todas, la idea no es taparlas, sino potenciar lo que tienen y quedan hermosas y se sientan diosas. Con los hombres pasa lo mismo, Es todo muy especial”, comentó la bailarina.

NOELIA UNA PROFESIONAL DE LA DANZA

Noelia baila desde los 7 años ininterrumpidamente. Primero fue la Colectividad Portuguesa que durante 14 años la tuvo en su cuerpo de baile. La salsa llegó en su adolescencia y también el jazz, rock and roll y el hip hop. En el 2019 comenzó un camino de especialización de mambo y salsa y por eso viajó a un consejo evaluativo a Milán, Italia. Allí pasó a un Advance y compartió y aprendió con bailarines de todo el mundo.

Viajó a New York a una de las mejores academias de mambo y este año estuvo 2 meses en Pamplona dictando clases junto a un amigo bailarín de Perú.

La entrevista llegó a su fin, una melodía contagiosa sonaba en el estudio. Espejos y fotografías decoran el lugar, y también despiertan la curiosidad de los que pasan por ahí.

Noelia concluyó: “Hay mitos alrededor de la salsa y la bachata, algunos dicen que es de levante, o que solo es para los que tiene facilidad y la realidad es que no. La gente acá se encuentra con muy buenos compañeros, son todos muy amables, vienen a disfrutar. Hay que dar un paso hacia el frente y animarse hacer algo distinto”

Hacele click al podcast que está al inicio para escuchar toda la entrevista con nuestra salsera comodorense.

Seguí las redes Noelia y conocé más sobe el mundo salsero en Instagram: @swingestudiodedanza