"Las mujeres existimos en obra": los desafíos de romper las barreras en el mundo de la construcción y arquitectura

¿CUÁL ES TU GRACIA? Ariel Miranda, la Drag Queen comodorense: "Crear este personaje me lleva aproximadamente cuatro horas" Ariel Miranda es Drag Queen y reparte sus horas entre el trabajo formal y Synergy, su personaje artístico en el mundo drag. Pestañas inmensas, tacos, pelucas y vestuarios con colores estridentes son su bandera y lo que le permite vivir en libertad permanente. “Una vez me bajé de un taxi vestido para una fiesta; llevaba un corset turquesa, un short, unos tacos y un casquete en la cabeza y alguien me paró para preguntarme que era yo: ¿hombre o mujer?”, recordó.