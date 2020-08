COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - Viento, frío y ahora nieve, Mauricio Viegas periodista deportivo, nos acompaña en este Podcast es de comodorense contándonos anécdotas sobre el clima que predomina en Comodoro, lo que sufrió con el temporal de lluvias e inundaciones y la solidaridad de la gente.

Cada ciudad tiene su particularidad en nuestro caso el viento nos acompaña gran parte del año.

Haciendo memoria recordamos la histórica nevada del 2001 en donde no se podía salir de la ciudad, ya que Comodoro se había cerrado por completo. Las nevadas que cayeron este invierno en la ciudad, las temperaturas bajo cero y la ausencia del viento por estos días, algo sospechoso.

Para el viento estamos preparados, para el frío también pero para la lluvia no tanto, Mauricio contó lo que vivió en el temporal de lluvia en el año 2017. Su vivienda se vió afectada por las inundaciones y recibió la ayuda de la gente. Personas que no conocía colaborando con palas para que el barro no ingrese a su hogar, despejando calles, colaborando con víveres y auxiliando a vecinos.

Estas anécdotas y otras de comodorenses solidarios, a pesar del clima lo escuchas en el Podcast ser solidario es bien de comodorense