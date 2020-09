COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - ¿Sabías que sos un procastinador? Si, pero no te atajes, no es una acusación tan negativa. Sabemos que a veces te sentís culpable porque dejas todo para último momento, esas cosas que son importantes pero que dan un poco de fiaca: eso se llama Procastinar. En este episodio de "Vida Millennial", el podcast de ADNSUR, Flor Nieto da algunos tips para dejar de procastinar. Si queres saber cómo superar esto, entonces dale play.

¿Qué es "Vida Millennial"?

"Vida Millennial" es un podcast de ADNSUR, conducido por Flor Nieto, que propone 15 minutos de reflexión sobre aspectos de la vida, la rutina, las relaciones y las constumbres, desde la óptica de un millennial, esa generación que incluye a los nacidos entre 1981 y 1999, que crecieron con la evolución técnológica.

Incertidumbre, amor, trabajo, redes sociales, tendencias. 15 minutos para charlar sobre temas que nos importan porque no, no somos tan raros y no, no estamos solos.

