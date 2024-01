El gobernador Ignacio Torres envió a Legislatura dos proyectos de ley: por un lado le quita a la cámara de diputados provinciales la potestad de intervenir en las concesiones de áreas hidrocarburíferas, mientras por otro desplaza a la empresa provincial de la obligación de asociarse con otras operadoras para explotar áreas, como ocurre en la actualidad.

Dos iniciativas vinculadas a la actividad petrolera sacudieron el verano legislativo, con pedido para ser tratados en el marco del período de sesiones extraordinarias, por lo que deberían tratarse la semana próxima, en sesiones previstas para el lunes 22 y el viernes 26 de enero.

El proyecto 09/2024 estipula un cambio fundamental en los mecanismos para la adjudicación de concesiones petroleras en la provincia de Chubut. La ley actual, bajo el número I-481, dispone que todos los contratos de concesión que Petrominera otorgue “deberán contar con la aprobación de la Honorable Legislatura, previo a su ejecución”.

A partir del proyecto remitido este miércoles 16 de enero, el gobernador propone modificar ese artículo, desplazando el rol de la Legislatura y reemplazándolo por el Ejecutivo provincial, para aprobar las concesiones otorgadas por Petrominera.

Entre los argumentos, el proyecto cita la ley 26.197, conocida como ‘ley corta de Hidrocarburos’, que determina que los recursos naturales de ese origen corresponden al dominio de los Estados provinciales.

“En uso de dichas atribuciones y mediante la ley Provincial XVII Nº102 -añade el proyecto en sus fundamentos-, se establece en el artículo 17 que es el Poder Ejecutivo provincial quien tiene la facultad de otorgar los permisos de exploración, concesiones de explotación y transporte de hidrocarburos”.

Por eso, en lugar de ser la Legislatura la que apruebe las concesiones, a partir de esa ley sería el Ejecutivo provincial.

SE DESPLAZA A PETROMINERA DE LA ASOCIACIÓN CON OTRAS OPERADORAS

El proyecto 10/2024, por otra parte, avanza en otra serie de cambios a la hora de fijar condiciones para la explotación de áreas petroleras, cuyos períodos de vencimiento comenzarán a operar en los próximos 3 años, además de la eventual reversión de áreas que está en discusión con YPF.

Por un lado se propone modificar el artículo 32 de la ley provincial de Hidrocarburos (NºXVII102), que establece, para las operadoras que aspiren a explotar áreas petroleras, la obligación de asociarse con Petrominera, en una práctica conocida en el sector como ‘carry’. Hoy, por ejemplo, la empresa provincial está asociada con Tecpetrol en la explotación de El Tordillo.

Hay que mencionar que en el proyecto de ley ómnibus de Javier Milei, entre las modificaciones sobre temas petroleros, se propone también la eliminación de las exigencias asociativas con empresas estatales.

En el proyecto ingresado ayer, se deja de lado la obligatoriedad de la asociación, para dejar expresarlo como opción:

“Tendrán prioridad las propuestas que contemplen la debida participación asociativa de Petrominera Chubut S.E”, establece el nuevo proyecto de ley.

EL EJECUTIVO PODRÍA CONDONAR EL BONO COMPENSADOR DE HIDROCARBUROS

La otra modificación que se propone es sobre el artículo 69 de la misma norma, referente al bono compensador por agotamiento del recurso. El texto original establece que dicho monto se conformará con un aporte adicional de entre 3 y 4 puntos adicionales de regalías, mientras que en el nuevo texto flexibiliza esa exigencia y dice que podrá ser “de hasta un 4%”, eliminando el piso mínimo de 3 puntos.

Además, el proyecto que impulsa el gobernador Torres abre la posibilidad de que ese bono sea condonado por el Ejecutivo provincial:

“El Poder Ejecutivo podrá eximir del pago del Bono de Compensación de los Hidrocarburos para el Desarrollo Sustentable -establece el nuevo texto-, teniendo en cuenta la productividad, condiciones y ubicación de los pozos, en aquellas áreas hidrocarburíferas que por sus características lo justifiquen”.

Entre los argumentos del proyecto se menciona que en la provincia hay áreas marginales, de baja productividad, que para promover su activación requieren una adecuación en el cobro de regalías, para reducir los costos de producción e incentivar su producción.

PAÍS CRITICÓ LOS PROYECTOS PETROLEROS DE TORRES: “SE REDUCE LA RENTA DE PETROMINERA, QUE ES LA EMPRESA QUE DEBE CUMPLIR UN ROL SOCIAL EN EL INTERIOR PROVINCIAL”

El diputado provincial Juan Horacio País, presidente del bloque ‘Arriba Chubut’, anticipó en diálogo con ADNSUR su postura crítica respecto de los proyectos enviados por el gobernador Torres con modificaciones en materia de concesiones petroleras.

“En principio no me satisface ninguna de las modificaciones propuestas, porque se delegan facultades que hoy son de la Legislatura y quedan en manos del Poder Ejecutivo -dijo en principio-. Y también se le permite al Poder Ejecutivo eximir a las operadoras del pago del bono de compensación hidrocarburos”.

El legislador aclaró que este primer análisis es a título personal, ya que aún no se reunió con el bloque para fijar una postura conjunta, en virtud de la premura con la que ingresaron los textos, en la tarde del martes y el rápido análisis que pudo hacer de una primera lectura.

“Y entiendo que en la modificación propuesta al artículo 32 de la ley provincial de Hidrocarburos se debilita notablemente la posibilidad de Petrominera para participar como socia en la explotación de los recursos petroleros -añadió. Indirectamente, eso implica una menor captación de renta para la empresa provincial de hidrocarburo, que como tal debe asumir una función social muy importante, porque la idea de que sea rentable y que tenga participaciones en las operaciones se complementa con que después es la única empresa que distribuye combustibles y gas en muchas localidades del interior de la provincia, en lugares que no son rentables para otras compañías”.

País dijo desconocer las motivaciones para este tipo de cambios, ya que, indicó, “aún no hemos podido citar al ministro de Hidrocarburos. Lo que surge de la lectura de estos proyectos es que se apunta a un debilitamiento de la participación del Estado y de la empresa provincial y a un mayor poder en la toma de decisiones del lado del gobernador, corriendo de lado a la Legislatura de Chubut”.

CONDONACIÓN DEL BONO COMPENSADOR

En cuanto a la modificación para reducir o eliminar el bono compensador por agotamiento del recurso, País entendió que en algunas áreas marginales esto podría significar un costo alto. Sin embargo, advirtió, “esto se podría resolver con una ley particular”, con una medida específica para el área que requiera ese tipo de medida.

En igual sentido, remarcó que la ley actual establece un mínimo del 3% y un máximo del 4%, pero con el cambio “se establece la posibilidad de eliminarlo, con lo cual se toma una atribución muy importante, cuando la regla es la vigencia del bono y en situaciones particulares, donde se demuestre con los números abiertos que un yacimiento es inviable, podría adoptarse esa condonación, pero no en forma general”.

El legislador advirtió que los cambios en la norma son trascendentales para la cuenca del golfo San Jorge y no descartó que se vincule con la posible reversión de áreas de YPF, además de la próxima renegociación de concesiones con todas las petroleras.

“Veo demasiado apuro en tratar esto, porque si bien no es demasiado complejo de analizar, esto amerita consultas previas con especialistas, pero se pretende que lo tratemos la semana próxima. En mi caso, por lo que he analizado, no me satisface en lo más mínimo y al contrario, me preocupa”.