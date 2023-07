La manifestación con quema de cubiertas se inició este unes por la mañana en la sede de YPF, en Kilómetro 3 de Comodoro Rivadavi, en repudio a la falta del cobro de aguinaldos por parte de la empresa TIP.

Según explicó Martín Haro, secretario gremial del sindicato, la protesta contra la operadora es porque “después de la pandemia, tomó la particularidad de no renovar los contratos a las empresas y esto genera, por la situación en la que está el país, que ninguna contratista pueda invertir, ni siquiera para cambiar las cubiertas a las camionetas”, según refirió en diálogo con ‘La Voz del Sindicato’.

El dirigente apuntó que la consecuencia de ese proceso es la situación de quebranto de muchas empresas contratistas, “ya han quebrado muchas que eran del riñón de YPF y como sindicato tenemos la obligación de defender la fuente de trabajo de nuestra gente, así que esta mañana temprano se realizó una asamblea, después de la retención de servicios que iniciaron el viernes y decidimos venir a manifestarnos. Hasta que no cobren los trabajadores, la medida va a seguir”.

Dolor por la muerte del profesor Sergio Villafañez

Eduardo Aroca, delegado gremial, señaló además que “se tiran la pelota de un lado a otro pero la plata no está, por eso se ha iniciado un expediente en la Secretaría de Trabajo y por la calentura que se agarró Jorge Ávila con este tema, dio la orden de venir a manifestarnos frente a la administración, que es de donde tiene que salir la plata para los trabajadores”.

ÁVILA: “SI NO PAGAN LOS SUELDOS, MENOS VAN A INVERTIR EN SEGURIDAD”

Por su parte, Jorge Ávila había cuestionado, el viernes último, que son tres las empresas contratistas de YPF que no pagaron o sueldos, o aguinaldos, por lo que llamó a la responsabilidad de la empresa con la mayoría de su capital accionario en manos del Estado:

Se esperan temperaturas bajo cero en Comodoro y ¿Llegará la nieve?

“Si no quieren invertir en la zona que se vayan, pero no podemos andar dando lástima, no podemos echar la culpa a los trabajadores. Si hacen contratos de 4 o 6 meses, es una vergüenza que pase esto en la industria y nadie lo dice. No podemos dejar que una empresa del Estado, de bandera argentina, deje de pagarle lo que los trabajadores se ganaron con el sudor de su frente. YPF quiere correr a las contratistas y dejar todo en manos de AESA", dijo.

Y señaló que la responsable es la operadora "no vamos a permitir que se siga golpeando a los trabajadores. Lo veníamos advirtiendo, pero si las contratistas ni siquiera pueden pagar los sueldos, cómo van a invertir en seguridad?”, planteó.

En igual sentido, criticó que la operadora abona las facturas 3 ó 4 meses después de la realización de los trabajos, lo que termina erosionando el valor de los trabajos realizados, por la acumulación acumulada en ese período.