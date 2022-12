Sureda: las oportunidades para Chubut pasan por la exportación de crudo y la producción de hidrógeno

Para el ingeniero José Luis Sureda, integrante del IAPG y ex secretario de Hidrocarburos de la Nación, la cuenca San Jorge en general y Chubut en particular se verá favorecido por el incremento de los saldos exportables de petróleo que significa para el país la mayor producción de crudo Vaca Muerta, que es el de principal demanda para las refinerías argentinas. Además, opinó que la región debe aprovechar su potencial para insertarse en la transición energética, para lo cual advirtió que el país debería avanzar rápidamente en acuerdos con la Unión Europea.

Al trazar una perspectiva para esta cuenca productiva, a la que Sureda conoce por su trayectoria laboral años atrás, el referente de la industria dio en principio un panorama no muy optimista hacia el futuro, salvo que reconvierta sus prioridades:

“En materia de gas natural, la cuenca golfo San Jorge no tiene demasiado para hacer salvo que se inicie un proceso exploratorio, que no sé qué resultados podría tener, pero por lo que hoy conocemos y podemos imaginar, la producción de gas va a ser en declinación inevitable”, expresó.

“Y en petróleo la situación no es demasiado diferente, va a costar mucho conseguir que aumente la producción, porque es muy difícil lograrlo –añadió-. Creo que una oportunidad podría estar en el off shore somero, pero no veo interés en desarrollarlo”.

Sin embargo, Sureda reconoció que la revalorización del crudo Escalante, por su bajo contenido de azufre, que lo ha llevado a insertarse hoy en mercados como los Emiratos Arabes, para la producción de combustibles de embarcaciones, puede ser una alternativa más que importante:

“Creo que desde el punto de vista de la exportación, la cuenca San Jorge tiene una oportunidad importante. Creo que la medida que Vaca Muerta vaya saturando algunas refinerías, va a ir liberando la producción de las otras cuencas, que van a quedar como saldos exportables. Esa puede ser una oportunidad para San Jorge, siempre teniendo en cuenta las limitaciones para la calidad del crudo, pero me parece viable que esos saldos exportables en aumento se vayan canalizando hacia el exterior”.

El especialista advirtió que ya en la actualidad algunas refinerías del país han comenzado a adaptarse a una mayor oferta de crudo liviano, proveniente de Vaca Muerta, por lo que el tipo de crudo más pesado que produce esta región tendrá menos demanda interna, de allí que si la producción se mantiene constante habrá más volumen exportable.

En un plano de análisis más general, Sureda se mostró optimista respecto del avance del gasoducto “Néstor Kirchner”, desde Neuquén hacia la provincia de Buenos Aires.

“Acabo de apostar con mis amigos un total de 7 cenas –bromeó-, porque estoy convencido de que el gasoducto va a estar terminado el 20 de junio de 2023. Si pierdo, voy a tener un problema económico, pero con esto quiero decir que tengo mucha confianza en esa obra. Me niego a llamarla ‘Néstor Kirchner’ –aclaró-, pero creo que va a estar en marcha y va a ser algo muy positivo para Argentina”.

También consideró que “el plan Gas es un muy buen programa, creo que le agrega seguridad a la producción, al ofrecer contratos de mediano y largo plazo. Veo un buen desarrollo en la producción de gas natural, aunque creo que todavía nos falta para dar el salto exportador, aunque vamos por buen camino”.

En ese marco, valoró los oleoductos Oldelval y Trasandino, para llegar con más petróleo hacia Bahía Blanca y para exportarlo hacia Chile, respectivamente, desde Neuquén.

“Esto va a triplicar la capacidad de transporte, son dos obras fundamentales no sólo para el crecimiento de exportaciones, sino para la balanza de pagos de Argentina. El Trasandino es del que menos se habla, pero es el que más rápido va a estar en marcha, para marzo o abril del año próximo y nos a permitir exportar 10.000 barriles por día. Eso, para el año que viene, es muy importante, por lo que veo un panorama muy bueno para Vaca Muerta y la balanza de pagos del país”.

Aunque aclaró que el 2023 será complicado económicamente por menor producción de soja, debido a la sequía, por lo que ya se estiman reducciones de exportación de entre 8.000 y 15.000 millones de dólares, evaluó que “por el lado positivo tenemos un aumento de exportaciones desde Vaca Muerta, de petróleo fundamentalmente. Y ya en 2024 cambia totalmente, porque no vamos a tener mucha importación de gas licuado y de otros combustibles, pero vamos a tener más exportaciones de petróleo y de gas, por lo que espero que en esos dos años, 2024 y 2025, tengamos lindos resultados no sólo en la balanza sectorial, sino para el país en general”.

El camino de la transición energética para Chubut

Consultado sobre el potencial de esta a región en materia de energías limpias, Sureda no dudó en afirmar que “ésa es una salida muy buena para la región, para la zona costera de Chubut principalmente. Creo que hay que consolidar acuerdos con la Unión Europea, algo en lo que me parece que estamos demasiado atrasados, no sé por qué razón, pero necesitamos generar una alianza con esos países, que son los mayores demandantes de hidrógeno y están dispuestos a invertir”.

Tras insistir en que el viento es una bendición como recurso aprovechable a la hora de generar energía, lamentó que “no se den los pasos necesarios para tejer una alianza con la U.E, porque hoy en día necesitaríamos ese acuerdo para el desarrollo de Vaca Muerta, que contemple las exportaciones de gas licuado que podríamos venderles y también para desarrollar el hidrógeno”.

También apuntó que el país debería trabajar en un marco regulatorio para esa nueva actividad, “pero no veo un compromiso y sí mucho ‘bla bla’. Y no hago partidismo político –aclaró-, porque tampoco veo a la oposición exigiendo este desarrollo. Hablo de la clase política en general, pero creo que es una excelente oportunidad para Chubut”.