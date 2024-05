Tal como ha informado ADNSUR, el proyecto que el Ejecutivo Provincial envió esta semana a Legislatura apunta a un relevamiento de los pasivos ambientales para todas las industrias en general, no sólo para los hidrocarburos.

Previamente, el mes pasado el Ejecutivo municipal había enviado al Concejo un proyecto de ordenanza con espíritu similar, también inclusivo para todo tipo de actividad industrial, aunque en ambas administraciones no se niega que el disparador de la inquietud fue la decisión de YPF de deshacerse de áreas en la cuenca San Jorge.

A partir de esas coincidencias y tratando de evitar una superposición normativa y de jurisdicciones, este viernes se realizó una reunión en la que participaron el intendente Othar Macharashvili, el ministro de Hidrocarburos, Federico Ponce, el secretario de Ambiente de Chubut, Juan José Rivera y el viceintendente de Comodoro, Maximiliano Sampaoli, entre otros responsables de ambas áreas.

SAMPAOLI: “LA IDEA ES TRABAJAR EN CONJUNTO”

El encuentro fue informado por el viceintendente Sampaoli, quien ponderó que “la idea es trabajar en conjunto para que la norma a aplicar en la zona urbana y la zona que depende exclusivamente de la provincia estén en línea”, precisó, en diálogo con Actualidad 2.0.

Para el funcionario, el objetivo es delimitar la jurisdicción de cada ámbito estatal, evitando la “doble imposición” de sanciones, lo que podría tornar ineficaz la norma en la que se está trabajando.

Sampaoli recordó que el proyecto de ordenanza ya se está discutiendo en comisión en el Concejo Deliberante, por lo que advirtió que “hoy nos encontramos con el proyecto de ley provincial, que tendremos que analizar para poder compatibilizarlos”.

“No he leído aún el proyecto de Provincia, no tuve el tiempo suficiente aún y tengo conversaciones pendientes con diputados de nuestro espacio -precisó-. No me atrevo a decir que se haya copiado de nuestra iniciativa, pero sí son proyectos que van en la misma dirección y hay que compatibilizarlos”.

En ese marco, enfatizó que se debe establecer con claridad, con el tiempo necesario, para que las normas sean claras y contundentes, pero con solidez jurídica para evitar dudas y reclamos de las industrias que operan en la ciudad y en la provincia.

RIVERA: “SOY RESPETUOSO DE LAS AUTONOMÍAS MUNICIPALES, PERO EL PODER DE POLICÍA ES DE LA PROVINCIA”

Por su parte, el titular del área de Ambiente de la provincia había expresado también el interés en trabajar en conjunto con el municipio, al expresar su reconocimiento a la potestad de los municipios para legislar sobre los temas que le competen, recordando además su reciente trayectoria por el municipio de Rada Tilly.

“Soy un convencido de las autonomías municipales, pero hay que tener mucho cuidado cuando alguien quiere legislar sobre un recurso y una concesión que no le es propia y además puede haber una duplicidad de multas -había expresado el funcionario provincial, un día antes de la reunión llevada adelante este viernes-. Vamos a trabajar en conjunto para evitar esa superposición, pero está claro que la provincia es la dueña del recurso y la que otorga las concesiones”.

También reconoció que la situación es compleja, ya que hay pocos ejidos urbanos en el mundo como el de Comodoro Rivadavia, donde la ciudad ha crecido y se desarrolló a la par de un yacimiento petrolero, por lo que se deberá trabajar con mucha precisión para el relevamiento y la remediación de los pasivos ambientales, en los casos en que esto sea posible de realizar.

“Hay pocos casos similares, nosotros no pretendemos pelearnos ni generar un conflicto, pero tenemos que recordar que el poder de policía lo tiene la provincia. No puede haber una doble multa a una empresa -insistió-. El recurso, las concesiones y el poder de policía lo tiene la provincia, sin dejar de reconocer que el yacimiento está dentro de la ciudad, pero no puede haber una dualidad”, coincidió, remarcando que no hay un conflicto de jurisdicciones, sino que se busca coordinar el trabajo normativo.