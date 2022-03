Reclaman que las regalías que cobra Chubut se calculen según el precio internacional del barril de crudo

La Diputada Nacional Ana Clara Romero presentó un proyecto que interpela al Ejecutivo Nacional para que brinde explicaciones y rectifique la política actual por la que Chubut pierde miles de millones de pesos por ingresos por regalías petroleras al tener en cuenta el precio interno en vez del precio internacional del barril.

“Chubut tiene necesidades enormes y urgentes que condicionan fuertemente nuestro futuro: la educación es la número uno, tampoco tenemos energía en los pueblos, no tenemos agua, no tenemos infraestructura para ampliar la generación de renovables como la estación transformadora Comodoro Oeste (ETCO), el famoso NODO cuya licitación se dio de baja en este gobierno -detalló Romero-. En estas circunstancias no podemos dejar de cobrar lo que nos corresponde por regalías petroleras, para hacer frente a todas esas necesidades, los chubutenses debemos reclamarlo”, sostuvo la diputada.

El 84% de los ingresos por regalías que recibe Chubut van a la caja del Estado provincial, del restante 16% Comodoro Rivadavia recibe el 40%. El pago de las regalías del 70% de la producción se calcula sobre un precio interno pisado en lugar del internacional propio de los commodities.

La brecha entre estos dos precios comenzó a ampliarse en octubre de 2020 pero, a partir del aumento del petróleo que generó la invasión rusa a Ucrania, dio un salto y la diferencia llegó a ser de casi el doble: mientras el barril criollo cotiza entre 62 y 65 dólares el precio internacional escaló a más de 100 dólares.

La diputada comodorense sostuvo que “frente a este panorama, la ficción de sostener artificialmente un barril interno barato perjudica ostensiblemente a Chubut cuyas regalías están atadas al precio en que las operadoras comercializan el commodity que extraen en la cuenca del Golfo San Jorge. Claramente no es lo mismo calcular la regalía sobre un barril interno que sobre uno de exportación. Además, desalienta las inversiones y la generación y conservación de puestos de trabajo”.

El proyecto presentado por la diputada nacional se sustenta en que Chubut, como provincia productora y soberana respecto de sus recursos debe reivindicar su derecho sobre las regalías calculadas a un valor de mercado o, en su caso, reclamar una compensación mediante un mecanismo que le permita recuperar los miles de millones de dólares que pierde a causa de esta política.

“Es inconcebible que los mismos que nos endeudan sistemáticamente en la provincia no hayan hecho nada para reclamar esta injusticia que afecta a Chubut y a Comodoro especialmente. En vez de reclamar para mejorar la situación crítica que vivimos los chubutenses, tanto en el aniversario de Comodoro como en el aniversario del Petróleo, vimos a Arcioni y Luque sacándose fotos con dirigentes nacionales y autoridades de YPF, sin hacerles ningún planteo sobre los ingresos que dejamos de percibir en un momento tan dramático. Después venden que esto es Disney, el problema es que viven en modo campaña mientras que a la gente se le hace imposible enfrentar el día a día”, describió Romero, quien viene trabajando con distintos representantes del sector hidrocarburífero en el proyecto que presentó recientemente en el Congreso en ese sentido, al que se le suman el repudio por la falta de inclusión de Chubut al Clúster de Renovables y por la ausencia de representantes chubutenses acompañando a Guzmán en la CERA Week -uno de los eventos sobre Energía más prestigiosos del mundo-, como asimismo el reclamo para la consecución de una obra vital como es la Estación Transformadora Comodoro Oeste (ETCO), la presentación de proyecto de emergencia hídrica nacional para Chubut y las diversas propuestas desarrolladas en pos de beneficiar a la educación en nuestra provincia.

Romero manifestó que la inacción de las autoridades deja a Chubut y también a Comodoro “fuera del mapa”. “Sigo insistiendo, no sirven de nada las fotos, no sirven de nada las fiestas, si no nos incorporaron al clúster de provincias generadoras de renovables, si Guzmán viajó a Houston por el CERA Week 2022 - sin representantes de Chubut, pero sí de Santa Cruz y Neuquén. Estas son las peleas que hay que dar y no las están dando, no es una cuestión partidaria, tiene que ver con cómo nos paramos como provincia y como ciudad. Lo que vemos todos es que privilegian la pertenencia al Frente de Todos por sobre los intereses de los chubutenses”, expresó la diputada nacional comodorense.