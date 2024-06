Realizaron controles en yacimientos para relevar los pasivos ambientales y labraron 37 infracciones

Por medio de una conferencia de prensa en instalaciones de Club Huergo, autoridades de la Municipalidad informó sobre el plan de medioambiente que llevan adelante, principalmente en lo que se refiere -en una primera etapa- al relevamiento de pasivos ambientales generados por la industria hidrocarburífera.

Desde la subsecretaría de Ambiente, conformaron un equipo técnico con más de 18 trabajadores municipales, que se constituyeron como inspectores ambientales con seis móviles a fin de recorrer las distintas locaciones y yacimientos.

En primera instancia la palabra estuvo a cargo de Bohe, quien resaltó que dicha estrategia ambiental forma parte de un compromiso asumido en campaña por el intendente Othar Macharashvili y el viceintendente Maximiliano Sampaoli.

“Era un núcleo fundamental de la agenda estratégica y como primer punto de ese compromiso presentado hace más de un año, en el mes de mayo del 2023, -precisó-, estaba contemplado el relevamiento de los pasivos ambientales, que tienen que ver tanto con la actividad Industrial como con toda la actividad humana desarrollada en el Golfo San Jorge y particularmente en la ciudad en la que convivimos con la actividad extractiva, con la actividad petrolera, con la actividad de la pesca, y con toda la actividad Industrial “

En ese marco, felicitó al personal al expresar que “el trabajo de los agentes municipales, de los profesionales, de los técnicos, de los administrativos fue y es muy importante”. Al tiempo que resaltó, la interacción que tiene la subsecretaría también con las instituciones educativas como medio para discutir y poner en valor la trascendencia que tiene el medio ambiente.

“Es una ciudad petrolera, portuaria y que tiene una fuerte actividad industrial. Muchas veces ha sido dejado al costado, pero hoy tenemos la necesidad de darle centralidad a esta cuestión, a través de un cronograma que es muy ambicioso. Tenemos que seguir paso a paso para darle certeza, trazabilidad, previsibilidad y sustentabilidad a nuestra ciudad”, puntualizó.

Por su parte, el subsecretario Coluccio, remarcó que la línea de trabajo surgió de un eje de campaña del Ejecutivo Municipal, a la vez que expresó que “hoy estamos haciendo realidad ese control y esa iniciativa de empezar a hablar los temas ambientales en la ciudad desde otro lado, no porque no se haya hecho bien, sino porque hoy nos estamos encontrando con que los chicos, que son los multiplicadores del mensaje ambiental, manejan otras formas. Por eso –ejemplificó-, en el mes del ambiente realizamos una masterclass, que no solo fue presencial, sino fue virtual para que los chicos se puedan conectar por streaming”.

“Vamos a controlar el resto de las actividades que se desarrollan dentro de la ciudad como la actividad Industrial, que tiene un gran desarrollo y un impacto en el ejido municipal bastante avanzado, particularmente por el tema de pasivos”, dijo en cuanto a los alcances del relevamiento. “Históricamente –contextualizó-, tenemos una ciudad que fue creciendo sobre una industria que tiene más de 117 años y eso nos generó que hoy tengamos un desarrollo urbanístico desordenado. Hay más de 6000 pozos perforados dentro del ejido municipal, algunos de ellos abandonados, otros inactivos y otros en producción, lo que genera que el desarrollo o la planificación estratégica de la ciudad tenga que ir de la mano de esta actividad que ya está instalada, a lo que se suma el impacto de las viejas operaciones, que generaron situaciones de riesgo y ambientales, que hoy configuran un pasivo ambiental importante”.

Finalmente, se refirió al fundamento del relevamiento al explicitar que “para poder determinar las responsabilidades sobre el pasivo ambiental y poder generar acciones, obviamente, primero hay que tener el conocimiento acabado de cuál es el alcance de ese pasivo ambiental, y esa es la tarea que inició el equipo de la subsecretaría y que vamos a continuar arduamente como para poder lograr un mapa de pasivos ambientales de la ciudad”.

Relevamiento exhaustivo y actas de constatación

Del mismo modo, la coordinadora de Ambiente, Lic. Jordana Mrla explicó que “se empezó a desarrollar un programa de relevamiento de pasivos, pero que también implicó la actividad actual en forma activa. Como punto de inicio, se labraron 37 actas y se relevaron instalaciones grandes e instalaciones pequeñas”.

Por su parte, el director General de Minas e Hidrocarburos, Lic. José Krause, destacó en primera instancia el trabajo realizado por todos los integrantes del área y explicó que “esta tarea se desarrolla en consonancia con los ejes estratégicos que trae la nueva gestión, que es de pasivos ambientales y lo que hicimos fue armar cinco equipos, los cuales salieron a distintos yacimientos, en este caso de la empresa YPF, que son Campamento Central, Cañadón Perdido, Escalante y Bellavista”.

“Se relevaron instalaciones en funcionamiento e inactivas o abandonadas y como resultado se labraron actas de constatación y de infracción, en algunos casos”, detalló y añadió que “logramos comprobar, por ejemplo, piletas de emergencia sin la red correspondiente, con la membrana de protección rota, con presencia de animales muertos en su interior. En el caso de relevamiento de pozos inactivos, algunos que no tenían el abandono correspondiente, en muchos casos con la boca de pozo socavada, totalmente desprovista, líneas de conducción, que son cañerías de dos siete octavos, también descubiertas y en cercanías de urbanizaciones. Sobre esto, en el equipo que me tocó estar, recorrimos un pasivo, el cual venimos viendo de hace ya bastante tiempo, en el barrio Castelli y que todavía la empresa no ha iniciado las tareas de remediación correspondiente”.

Por último, Krause indicó que “también estuvimos en el barrio General Mosconi, ante la preocupación de los vecinos, acudimos al pasivo del pozo CH44, sobre el cual le requerimos a la empresa la presentación de un estudio de caracterización, para iniciar con las medidas de saneamiento. Después recorrimos la planta de Km 9, entre otras instalaciones, en donde también pudimos verificar cámaras de válvulas de maniobras, con contenido de hidrocarburos, entre otras cuestiones”, concluyó.