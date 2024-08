El Gobierno de la provincia de Neuquén, junto con el de Río Negro fueron convocados a discutir los alcances del decreto presidencial 718 que prorroga las concesiones por un año y estipula un plazo de seis meses para que Nación lleve a cabo un concurso nacional e internacional para adjudicar nuevas concesiones hidroeléctricas.

El ministro de Infraestructura de Neuquén, Rubén Etcheverry, anticipó que ambas provincias analizarán en conjunto, con el Gobierno nacional, los alcances del decreto que extiende por un año las concesiones vencidas de los complejos hidroeléctricos Cerro Colorados-Planicie Banderita sobre el río Neuquén; y El Chocón-Arroyito, Alicurá y Piedra del Águila en el río Limay.

Con ese objetivo ya fueron convocados los gobernadores Rolando Figueroa y Alberto Weretilnek por parte de la secretaría de Energía de la Nación que encabeza Eduardo Rodríguez Chirillo, anunció.

“Llega tarde, porque la verdad que después de 30 años de concesiones que se sabía que se iban a vencer, después de una comisión que hizo el Gobierno anterior cuando también se tomaron todo el tiempo, termina saliendo este decreto post vencimiento. Esto no hace bien a la institucionalidad. Así que creo que la demora no es lo adecuado, no es lo pretendido ni lo que viene insistiendo la provincia del Neuquén y Río Negro”, dijo Etcheverry.

El funcionario confirmó que la secretaría de Energía de la Nación “había anticipado a los gobernadores el alcance de esta norma y ya convocó a los gobernadores para tener una reunión y avanzar en las pautas que establece este decreto”.

El ministro aclaró que la resolución “no es todo lo clara que hubiésemos pretendido desde la provincia”, pero aclaró: “Ahora esperamos el trabajo en conjunto para determinar los pagos adicionales ya sean por canon o por regalías como lo establece la propia ley que sancionó la Legislatura provincial; cómo van a ser las normas de manejo de agua trabajando en conjunto con la autoridad de cuencas con el organismo regulador de presas y también cómo van a ser los aspecto de protección ambientales de aquí en adelante en el período de transición y sobre todo durante la nueva concesión”.

“La provincia siempre ha planteado trabajar en conjunto” insistió Etcheverry, quien por otra parte remarcó que “la modificación de la Constitución Nacional de 1994 donde se le reconoce el dominio originario a las provincias sobre los recursos naturales no fue mencionado en los considerados del decreto”.

Etcheverry recordó además que la provincia de Neuquén “ya tiene el 30% de El Chocón y el 4% de Central Puerto, o sea que está participando dado que es accionista minoritaria en las sociedades concesionarias”.