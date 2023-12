El flamante titular de la cartera de Energía e Hidrocarburos, Federico Ponce, evaluó en diálogo con ADNSUR cuáles serían las principales consecuencias de las medidas anunciadas por Javier Milei para la industria petrolera de la región. “Hay un encarecimiento de los insumos para la recuperación terciaria”, advirtió, aunque también admitió que la eventual eliminación del ‘barril criollo’ podría compensar ese efecto negativo.

“Las medidas básicamente fueron un salto discreto del tipo de cambio que casi se duplicó y después hay una serie de retenciones adicionales a las exportaciones e impuesto PAIS, digamos, otro impuesto adicional para algunas importaciones”.

El funcionario aclaró que el análisis es preliminar, ya que “recién “hoy a la mañana se publicaron en el boletín oficial las medidas y esto va a llevar aparejado una serie de normas complementarias, que todavía no conocemos”.

“El primer efecto que tiene es un aumento del ingreso en pesos que percibe toda la cadena -añadió-, lo que nos lleva a ser cautelosos y que después no se traslade de manera inmediata a inflación, como ya pasó antes, porque si no se termina neutralizando el efecto”.

En cuanto a la devaluación, advirtió que la suba de ingresos se dará sobre una diferencia adicional de 100 pesos por dólar, ya que, con el último esquema aplicado al tipo de cambio de exportación para el petróleo, desde el mes de octubre, ya se acercaba a un valor final del orden de los 700 pesos.

ENCARECIMIENTO DE IMPORTACIONES

En cuanto a las compras externas, Ponce evaluó dos consecuencias. Por un lado dijo que es positivo que se eliminen las SIRAS o SIRASE, es decir los distintos sistemas de autorizaciones para importar productos. Sin embargo, hay una consecuencia negativa:

“Lo que estamos viendo que sí va a afectar es a la importación de insumos para recuperación terciaria, porque los aranceles, que hace dos años eran del 14%, hoy estamos casi en el 30%. Hay que ver cómo se formalizan estos nomencladores, pero puede encarecer más la compra de polímeros, es lo que va a dar sobrevida a la cuenca San Jorge y nosotros apuntamos a defender”, explicó.

No obstante, Ponce reconoció que ese efecto negativo podría compensarse en el caso de que se elimine el ‘barril criollo’, que es el tope al valor del petróleo en el mercado interno.

“La posición que vamos a defender desde la provincia es que no pueden seguir perjudicando a las provincias, como venimos perjudicados desde hace mucho tiempo, por eso creemos que los precios no pueden caer por debajo de la paridad de exportación”, enfatizó.

CHUBUT PEDIRÁ LA ELIMINACIÓN DEL BARRIL CRIOLLO

El ministro anticipó que desde Chubut se pedirá puntualmente que se elimine el ‘barril criollo’, al tiempo que enfatizó que “para que la industria sea exitosa en Chubut y en el país, se debe de ir a un esquema de convergencia con el precio internacional. Sin eso, es muy difícil para Argentina ser competitiva en el mundo, salvo casos puntuales como el de Vaca Muerta, que tiene una rentabilidad extraordinaria por la calidad de la formación”.

Por ahora, de todos modos, no hay nada concreto sobre el tema. “Tuve contacto con algunas empresas no integradas para ver cuál era el ‘feedback’ que habían tenido desde las refinerías, pero todavía no todavía no hay precisiones”, indicó.

Ponce también indicó que en los casos en que sea necesario, se mantendrán medidas como la baja temporal de regalías en áreas marginales, en aquellos “casos en que se justifique la necesidad”, lo que se irá anunciando en función de las medidas nacionales y el contexto macro económico.

En relación a las inversiones 2024, anticipó que “en principio se están manteniendo, pero nosotros obviamente vamos a apostar a mecanismos para que se incrementen”.