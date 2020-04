COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - La Cámara de Empresas de Operaciones Especiales (CEOPE) rechazó el acuerdo que los sindicatos petroleros de Chubut y Neuquén ya habían cerrado con la Cámara de Empresas Productoras de Hidrocarburos (CEPH, que nuclea a las operadoras), según confirmó Jorge Avila en diálogo exclusivo con ADNSUR. “Vamos a avanzar con el acuerdo que cerramos con las operadoras, que en Chubut involucra a 6.900 trabajadores y después veremos cómo hacer con los 600 que trabajan para empresas de la CEOPE”, anticipó el dirigente.

“Le hemos pedido al gobierno (nacional) que avance sin la CEOPE, que ayer se trabó porque no quieren reconocer el 60 por ciento de los salarios, indudablemente esto es producto de lo que pasa en sus países de origen. Esta cámara si bien está en Argentina, responde a intereses fuera del país. Estamos hablando de Halliburton, Weatherford, BJ, Schlumberger… todos capitales americanos. En Estados Unidos se está regalando el petróleo, así que no quieren reconocer nada acá”.

De este modo, los operarios que trabajan en estas empresas de operaciones especiales sólo tendrían cobertura de dos SMVM (Salario Mínimo, Vital y Móvil), equivalente a alrededor de 34.000 pesos, activados por decreto del gobierno nacional. “Lo que habíamos planteado es que el Estado nacional pone una parte y ellos se tienen que hacer cargo de la otra parte para completar, pero ahora vendrá lo más difícil para discutir esto”, añadió.

Se trata de 600 trabajadores que se desempeñan en ese sector, según describió el titular de Petroleros Chubut, mientras que otros 6.900 quedan alcanzados por el acuerdo con la CEPH: “Nosotros lo que acordamos es cobrar por 8 horas, el básico completo y la vianda y diferencial de turno y zona. Para un trabajador de 8 horas, eso es el 70 por ciento del salario, porque lo único que pierde son las horas de viaje. Son 3.400 trabajadores. Para un trabajador de horas extras, era el 40 por ciento del salario, pero se llegó a un acuerdo para que se pague el 60 por ciento como mínimo. La CEOPE no quiso reconocer nada, ni siquiera el 40, porque quieren ir al procedimiento preventivo de crisis y despedir gente, para irse y volver cuando esto cambie”.

“Es un buen acuerdo cobrar 60% por estar en la casa”

Al momento de evaluar los alcances del acuerdo que involucra a la mayoría de los petroleros de Chubut, Avila indicó que “hay que cobrar el 60 por ciento del salario por estar en la casa sin trabajar. Los 3.000 trabajadores que siguen arriba van a cobrar el 100 por ciento del salario, pero trabajando. La gente que queda en la casa, va a recibir el 60 por ciento sobre 150.000 pesos de promedio. Yo me animaría a decir que es un acuerdo bastante bueno para la industria y para todos”.

Al preguntársele por qué en Neuquén se habla de que sólo cobrarán un 30 por ciento de los salarios, explicó que las proporciones cambian porque en aquella provincia se firmó la adenda sobre el convenio colectivo de trabajo para explotar Vaca Muerta.

“Acá hay que tener la mente fría y no sacar provecho de la situación –enfatizó-. Yo veo a muchos que no le pidieron nada al gobierno de Macri, porque acordaron todo, pero ahora a este gobierno, con Pandemia y todo, hasta piden aumento salarial, en un mundo paralizado y con un gobierno que trata de responder a todas las urgencias. Es increíble el usurerismo gremial argentino, asusta no saber que viven de mentir a la gente y querer que recaude solamente el sindicato”.

En ese plano, aclaró que el sindicato Chubut “no va a retener ni descontar nada a los trabajadores que son parte de este acuerdo. Nosotros como sindicato, si estamos proponiendo rebajar los salarios, no vamos a cobrar una cuota sindical a los trabajadores, aunque algunos iluminados ahora aparecen a proponer esto –señaló-. Hay muchos que hablan estupideces todos los días y hay gente que les cree, pero van a pasar a la historia sin pena ni gloria”.