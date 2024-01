Petroleros se reúnen con operadoras para conocer el plan de inversiones 2024 en Chubut

El titular del sindicato Petrolero Chubut y actual diputado nacional del bloque Cambio Federal, Jorge Avila, anticipó en contacto con ADNSUR que el próximo viernes mantendrán una reunión en Buenos Aires con todas las operadoras que trabajan en Chubut, para conocer el plan de inversiones 2024.

“Por primera vez en muchos años, no conocemos todavía el presupuesto que piensan invertir este año -afirmó Avila-, por eso queremos dialogar con todas las empresas para ver qué quieren hacer, para ver cuál es la nueva mentalidad de YPF, que había hecho contratos de 3+2 con las pymes de la región”.

En ese plano, indicó que también se hablará sobre las nuevas normativas laborales que impulsa el gobierno de Javier Milei, al precisar que los cambios pueden llegar a discutirse para nuevos trabajadores, pero no así para quienes están en funciones y tienen derechos adquiridos. Hay que recordar que en el polémico DNU, Milei impulsó la reforma a la ley de Contrato de Trabajo con la modificación del sistema de indemnizaciones o la extensión del período de prueba a 8 meses.

Escalofriante: sacó una foto en el Hospital Regional de Comodoro y captó el "fantasma" de una nena

“Tenemos que discutir cómo se van a aplicar esos cambios para los nuevos trabajadores que ingresen, pero no se van a aplicar para los que ya están en actividad, para los que se jubilan y tienen derecho al cobro de los 13 sueldos -mencionó, como ejemplo-. Esos son derechos adquiridos y no se van a perder, pero para conseguir nuevos empleos tenemos que ser flexibles y hay cosas que estamos dispuestos a conversar, pero siempre que haya ingreso de nuevos trabajadores”.

De todos modos, en su rol de diputado nacional, Ávila recordó que ya anticipó su postura de rechazo al DNU y a la ley ómnibus, al indicar que “es una ley que está hecha para unos pocos, pero no para la mayoría de la gente. Esta liberación es favorable a las empresas, con el dólar a 800 o los precios de los combustibles liberados, pero lo único que nos podría llevar a apoyarla es que haya participación en las ganancias para los trabajadores, en lugar de ser convidados de piedra”, anticipó.

¿Subiste el Pico Salamanca?: cómo llegar, opciones de trepada y tips para la caminata

“NO NOS ASUSTA MILEI COMO PRESIDENTE”

De cara a la reunión del próximo viernes, Ávila insistió en que buscarán conocer detalles del plan de inversiones y sobre todo si habrá más equipos para trabajar en Chubut y en la cuenca San Jorge.

“El ‘barril criollo’ todavía no se ha eliminado totalmente, pero si esto se confirma habrá más posibilidades para exportar petróleo desde Chubut -anticipó-. Esto es lo que tenemos que ir a discutir, en lugar de que se obligue solamente a vender al mercado interno, con un precio pisado en lugar del precio internacional”.

Advierten sobre la proliferación de garrapatas en Comodoro: cómo combatirlas

En ese marco, expresó que la reunión del viernes “va a ser muy dura, pero a nosotros no nos asusta Milei como presidente: lo que sí me asustaría es que las empresas crean que van a volver a tener el látigo en la mano, como en los años 90 y eso no lo vamos a permitir. No queremos cometer de nuevo esos errores. Nosotros estamos dispuestos a hacer cambios, porque el mundo ha cambiado y también la tecnología es otra, pero siempre que haya más generación de puestos de trabajo”.

REAPERTURA DE PARITARIAS

Un joven de 20 años murió ahogado en el Lago Musters

El dirigente confirmó además que han enviado nota para pedir la reapertura de paritarias y actualizar el salario en los meses de diciembre y enero, para equiparar con la inflación de ese período, antes de que se inicie la discusión desde febrero, para el año 2024.

“Queremos discutir paritarias libres, no como antes que se nos imponía un número y de ahí no se podía subir -anticipó-. Hoy la industria tiene grandes posibilidades de salir adelante por eso pedimos una discusión abierta, porque las petroleras son las que más beneficios están teniendo”.

Finalmente, también cuestionó la salida de pymes de la cuenca San Jorge hacia Neuquén, en un proceso que se comenzó a denunciar desde principios del año pasado, pero que no se detuvo por la mayor actividad que se concentra en Vaca Muerta. Por eso intentarán, los dirigentes de esta región, que las inversiones den señales de equilibrio de cara al año que recién se inicie.