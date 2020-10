LAS HERAS (ADSNUR) - En la institución sindical ven con sorpresa los ataques a los que les está sometiendo el Intendente de Las Heras, José María Carambia, de quien señalan que tiene una memoria muy cortoplacista cuando menciona que la misma es funcional al poder político, puntualmente a la Gobernadora santacruceña; marco en el cual a través de su Secretario de Actas, Prensa y Propaganda y vocero de la Institución, David Klappenbach; el propio Gremio de carácter regional aclaró su postura.

“Lo hace no entendiendo que como Institución de primer grado que somos y que tiene representación regional en varias provincias, entre la que está la comunidad a la cual representa, tenemos que tener relación con todos los gobernadores y con todos los intendentes de las comunidades Petroleras y también de las que no lo son, porque el Petróleo es el motor económico de las tres provincias patagónicas australes: Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego”, señaló el dirigente.



Y agregó que “nos extraña que utilice la palabra ‘liberar’, siendo que no está en nuestras facultades el poder hacerlo sino que solamente obedecemos y respetamos las normativas vigentes, o sea los decretos. Pareciera que el Intendente Carambia desconoce o no quiere entender, pero hoy por hoy el Gobierno nacional generó sendos decretos que nos autorizan a poder decir lo que decimos, y querer trabajar en libertad. La provincia también ha emitido estos decretos”.

Klappenbach indicó que “lamentablemente y esto es un problema que tiene Carambia, todos los intendentes han podido ponerse de acuerdo en esta temática que tiene que ver con el Corredor Petrolero, que tiene que ver justamente con la esencialidad que tiene esta Industria, su producto -nada más y nada menos que el combustible que utilizamos para movernos-. No entiende una lógica muy sencilla y simple”.

Asimismo, subrayó que “él esgrime que hay varias cosas ocultas dentro de esto. Si tiene información de eso o de algún tipo de ilícito que está de alguna manera intentando mostrar, que por favor presente la denuncia ante la Justicia. Como hombre de Ley, como abogado que es, debería saber que las denuncias mediáticas tienen un efecto mediático y cortoplacista. Nosotros, por supuesto, para salvaguardar el nombre de la Institución, no queremos estar mezclados en ninguna situación oculta o dudosa y si la conoce, por favor, que la denuncie”.

“Cuando dice que son muchos más los Trabajadores que vienen de otras localidades y no se contratan lasherenses, lo primero que le vamos a decir es que denuncie estas situaciones porque a nosotros nos sirve como Institución saber justamente si hay ese tipo de irregularidad, la que por supuesto no vamos a apoyar; y cuando dice que no se contratan lasherenses, le contestamos que se informe un poco más: no solamente hay contratada gran cantidad de lasherenses, sino que es norma de Institución apoyar contrataciones locales y de hecho lo hacemos con nuestras obras. Simplemente a veces el personal, no es el personal calificado que requiere la Industria. Hay que explicarle al Intendente Carambia que el personal Jerárquico tiene que pasar por varios años de preparación, debe tener las calificaciones pertinentes por la gran responsabilidad no solamente económica sino en materia de recursos humanos, en materia de cuidados del medioambiente. Seguramente él puede entender esto, más que hacer un enunciado mediático”, analizó el sindicalista.

“Si tiene pruebas, que vaya a la Justicia”

El Secretario de Actas, Prensa y Propaganda sostuvo que “en el apartado donde dice que se hace cambiar el domicilio a los Trabajadores para que figure que viven en Santa Cruz, eso no nos compete y tiene que ver con las empresas. Si tiene claro cuál es el caso, debe denunciarlo como corresponde ante la Justicia. Tiene que dirigirse hacia las empresas”.

Y sobre los supuestos intereses económicos que Carambia alega que existen entre el Sindicato y diferentes empresas, enfatizó: “también que haga la denuncia pertinente si él considera que los hay y que enturbian la relación, o que de alguna manera faltan a la legalidad. Que por favor lo haga. Por supuesto, nosotros los desconocemos”.

En el cuarto punto de sus reclamos, donde habla de una falta de interés de este sindicalista (nuestro Secretario General) con el pueblo de Las Heras, Klappenbach remarcó que “le queremos explicar a Carambia que no solamente está mintiendo y la actual realidad lo demuestra dado que se está construyendo un Polideportivo. Más allá del Estado provincial, somos la única Institución que está invirtiendo en algo que claramente no será utilizado únicamente por sus Afiliados, pues lo vamos a compartir con la comunidad. Y lo que desconoce el Intendente es que el primer edificio que construyó esta Institución fue el de nuestra Sede en esa ciudad, incluso se terminó primero que el de la Sede Central. El de Las Heras fue el primer edificio propio terminado del Sindicato. Lamentablemente, él en ese momento no participaba en política y no conocía mucho de la situación de su tan querido pueblo”.

Utilización política

“Si él quiere tendenciosamente mostrarnos como el brazo sindical del kirchnerismo o de Alicia Kirchner en Santa Cruz, está totalmente equivocado. Esta Institución habla con todas las fuerzas políticas y un claro ejemplo fue la fuerza política que él conduce, con la cual también se habló en su momento, en campaña y fuera de campaña”, indicó el dirigente.

De esa forma, se adentró en el último de los cuestionamientos hechos por Carambia mediante sus redes sociales: “manifiesta que ‘amenaza este Sindicato con parar la Producción’, y dice que somos ‘lamebotas de los K’. Le explicamos que tenemos un Derecho Constitucional que nos asiste. Quizás él no lo entienda por la manera que tiene de manejar la Municipalidad, con brazo férreo y donde no hay discusión posible, donde todo el que plantea una situación que al líder comunal le parece contraria, se convierte automáticamente en enemigo”, determinó.

“Le decimos al Intendente que no somos enemigos, por supuesto no de los lasherenses con quienes nos unen décadas de historia y no solamente cuatro años de gestión; le decimos también que no somos enemigos de él, que estamos a su disposición como lo hemos estado siempre cada vez que requirió de esta Institución cualquier tipo de ayuda, y esta Institución se la brindó, por supuesto dentro de los márgenes y los límites que tiene para este tipo de colaboración”, añadió Klappenbach.

Finalmente manifestó: “le recordamos que, lejos de no querer a Las Heras, estamos construyendo en Las Heras; así que le pedimos que no utilice este contexto para dirimir diferencias políticas que claramente viene trayendo durante los últimos años con el kirchnerismo santacruceño. Que no nos utilice. A nosotros no nos interesa esta pelea política. Lo único que nos interesa es lo que nos ha interesado siempre: asegurar el Trabajo y la fuente laboral de nuestros Afiliados, sean de Las Heras, de Pico Truncado, de Comodoro Rivadavia o de cualquier lugar donde esta Institución tenga representación”.