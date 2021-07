Así lo manifestó el diputado Carlos Gómez en la sesión realizada esta mañana en Legislatura de de Chubut, quien durante la hora de preferencia expuso el malestar generalizado que ha generado en el sector una reciente convocatoria del secretario de Energía de la Nación, Darío Martínez, quien dejó la presentación de los lineamientos del proyecto de Hidrocarburos en manos de su secretario privado.

Gómez cuestionó la falta de participación que han tenido los gremios y las provincias petroleras de todo el país en la elaboración del proyecto, que está generando muchas incertidumbres debido a que el propio Martínez les negó hasta ahora una copia del borrador, para poder realizar los aportes necesarios.

“El secretario Darío Martínez convocó por tele conferencia a los gremios de todo el país para exponer los lineamientos, pero solamente saludó a los secretarios generales y se retiró, para dejar en manos de su secretario privado la presentación del proyecto de ley de Hidrocarburos. Cuando Jorge Avila el pidió copia del proyecto, el secretario del secretario de Energía respondió que tiene prohibido entregar copia de este proyecto”, relató el legislador provincial de extracción petrolera.

En ese marco, recordó el reclamo transmitido por la gobernadora Alicia Kirchner, de Santa Cruz, en una reunión de la OPFEHI realizada en marzo, con el propio Martínez, para que la iniciativa fuera consultada con las provincias productoras, a fin de tener en cuenta sus particularidades, cumpliendo además con la ley corta de Hidrocarburos.

“Sorpresivamente, el 28 de mayo de este año, el presidente de YPF Pablo González anunció que el proyecto de ley ya estaba listo, preparado por YPF en Puerto Madero y que una vez que lo revisara el presidente Alberto Fernández lo enviaría al Congreso de la Nación”, siguió relatando Gómez.

“El proyecto de ley anunciado por el presidente de YPF, se está informando de manera muy desprolija –criticó el referente petrolero-, sin participación de los gremios del sector, ni las provincias productoras, operadoras, municipios ni las cámaras de empresas regionales. Es una falta de respeto a todas las entidades sindicales que deben participar en la elaboración de este proyecto, por cuanto los destinarios según el presidente de la Nación son los trabajadores, para generar mayor actividad”.

“Las inversiones se concentran en Vaca Muerta y no se ven beneficios para San Jorge”

Gómez enfatizó que por los lineamientos que se divulgaron de la iniciativa, las inversiones quedarían direccionadas exclusivamente hacia la cuenca Neuquina, para la explotación de Vaca Muerta.

“Este año, YPF decidió invertir en vaca muerta 1.500 millones de dólares, en Santa Cruz, 300; y en Chubut, donde nació YPF, 150 millones de dólares. Chubut recibe el 10 por ciento de las inversiones de Vaca Muerta, mientras genera quebranto de empresas regionales y situaciones de despido por reducciones de actividad”.

“Solicitamos al secretario de Energía de la Nación que sea respetuoso con las provincias productoras y fundamentalmente con los trabajadores, que garantizan record de producción y exportación de petróleo en medio de la pandemia. Necesitamos contar con la copia del proyecto de ley que preparó YPF, para presentar las modificaciones que correspondan, para que las normativas sean transversales y específicas, según las características de cada cuenca, como dijo la compañera Alicia Kirchner”.

A partir de las explicaciones brindadas por el secretario privado de Martínez, dijo Gómez, “observamos que nuestra cuenca no está favorecida con el proyecto, sino que genera dudas y no da señales favorables para las inversiones. No está claro el beneficio que busca el proyecto, se presentan muchas incertidumbres”.

A la espera del proyecto de ley, “nuestro sindicato está declarando el estado de alerta y movilización general, como lo manifestó Jorge Avila, hasta que el gobierno nacional atienda el pedido que están haciendo los sindicatos petroleros”, concluyó.