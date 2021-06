Tras la reunión de representantes de los sindicatos petroleros con autoridaes de Pan American Energy, Jorge Avila confirmó a ADNSUR que se acordó que continuará el proceso de normalización de equipos a medida que los trabajadores avanzan en el plan de vacunación, en el que ya se ha concretado la aplicación de 1.000 dosis. En materia de seguridad, indicó que “tenemos que seguir trabajando y no nos podemos volver a equivocar, es responsabilidad de todos mantener a los trabajadores ‘arriba’, en el campo. Estamos hablando con la gente, para tomar todas las medidas necesarias, algunas que no se habían tomado producto de la pandemia”.

Avila reconoció que las medidas de prevención del coronavirus limitaron algunas prácticas vinculadas a medidas de prevención en el campo: “no había reuniones para determinados trabajos, no había conversaciones de equipo porque no se permitía juntar a la gente, para que no haya contacto entre la gente. Las medidas de seguirdad tenían mucho ver con las charlas de concientización cuando el trabajador ingresa a trabajar, eso se dejó de hacer porque un trabjador de una empresa no se podía juntar con el de otra para coordinar tareas".

"No se podían coordinar algunos trabajos, lo que pasó fue catastrófico para nosotros, todos hicimos algo mal y ahora tenemos que trabajar para una conexión más directa y poder hablar. Las maniobras se pueden conversar hasta por video conferencia, también estamos avanzando por el helicóptero, lo que no significa que va a estar salvado con esto el trabajador, pero sí para un rescate rápido y evitar problemas mayores", agregó.

El dirigente anticipó que la semana próxima habrá un nuevo encuentro con responsables de la operadora, en Buenos Aires y también en el campo, para seguir trabajando en el análisis de medidas de seguridad.

“Vamos a hablar con la gente porque queremos que la actividad siga aumentando y para eso tenemos que demostrar que estamos interesados en que las cosas salgan bien”, puntualizó.

Además de reforzar lo referido a las operaciones seguras, el dirigente confió en que el sector podrá seguir normalizándose a partir de la vacunación de los trabajadores, con 1.000 operarios a los que se comenzó a aplicar la segunda dosis.

Renovación de contratos

Además, indicó que se buscará abordar otros temas vinculados a la renovación de contratos con empresas de servicio.

“Hace dos años que no tenemos discusión de contrato y eso va perjudicando también a las pymes regionales, lo que hace caer las tarifas y al mismo tiempo lleva a que muchas empresas no tengan la tecnología necesaria para competir”, advirtió.