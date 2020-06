COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - El acuerdo que extiende lo rubricado entre el 23 y el 24 de abril por otros 60 días, por lo que rige del 01/06 al 31/07/2020 en base a lo establecido por el Art. 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, señalando que los trabajadores suspendidos cobrarán un 60% de sus haberes cuando permanezcan en su casa (y si correspondiese, los proporcionales de acuerdo a la cantidad de días

efectivamente trabajados), y aquellos que concurran al lugar de labores cobrarán la totalidad de su remuneración normal y habitual.

De esta forma, se acuerda con las Cámaras Empresariales la continuidad a las fuentes laborales y asegura salarios de los trabajadores.

La extensión fue rubricada este viernes por el Secretario General de ese Sindicato de la Patagonia Austral, José Dante Llugdar -acompañado por el Secretario Adjunto, Luis Villegas-, su par de Petroleros Privados del Chubut, Jorge Ávila y miembros de la Comisión Directiva de dicho gremio.

"Todo tiene que ver con pasar esta situación de crisis en la que estamos por la falta de consumo y el sobre stock en el mundo. Trabajamos en función de lo que está ocurriendo”, señaló Llugdar.

En ese plano, recordó que “hasta el mes de marzo teníamos trabajando casi 90 equipos de torre, algo inédito en el país, y sin embargo aquí estaban, lo que se traducía en recursos genuinos para la ciudad y la provincia, para todos. Hoy nos damos cuenta que al 1º de abril no teníamos nada; y cuando vimos que teníamos la gente toda en la casa, debíamos garantizarle el salario porque la actividad privada no se sostiene de otra manera: si uno trabaja cobra y si no trabaja, no cobra. No es que dependemos del Estado ni nada por el estilo. Esto se pelea día a día, momento a momento, es una sumatoria de cosas”.

“Los dirigentes del país que han firmado este acuerdo tienen que ver con esas responsabilidades, acá se llegó a un consenso pensando en esa situación que tiene el país y la Industria”, dijo Llugdar sobre el acuerdo.

Continuidad de gestiones

En diálogo con la Secretaría de Actas, Prensa y Propaganda que conduce David Klappenbach, el dirigente enfatizó que tienen previsto seguir discutiendo la modalidad del pago del aguinaldo, por lo que el lunes próximo desde las 9:30 hs. estarán comenzando con distintas reuniones ya sea forma conjunta con otros sindicatos o de manera individual.

“Estamos prácticamente todos en una misma línea y esto quedó reflejado en el día anterior que no solamente estamos los Petroleros: están los Camioneros, UOCRA. No hay otro camino, este es el único y después si hay éxito o no, tendrá que ver con otras cuestiones pero lo que no podemos dejar de resaltar es el acuerdo al que hemos llegado ayer”, sostuvo sobre la madurez alcanzada desde los actores de la Industria “porque siempre se da que interviene el Ministerio pero esta vez acordamos con la parte empresarial, sin que nadie fije posición, lo que habla de la importancia que el dirigente debe tener en el contexto en que estamos”.

Llugdar sostuvo que “ese análisis da la pauta de que se juntaron las cabezas jurídicas de distintas instituciones y llegamos a un acuerdo dónde se ven beneficiados una cantidad de Trabajadores de Petroleros de Base y Jerárquicos, UOCRA y Camioneros, pero también toda una comunidad que estaba esperando esto”.