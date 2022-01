Así lo informó en diálogo con ADNSUR Jorge Avila, quien además advirtió que si bien los planes de inversión para Chubut “cierran desde los números, no están generando más movimiento de equipos, que es lo que necesitamos para recuperar los puestos de trabajo que se perdieron por la pandemia”.

“La fecha oficial convocada por el Ministerio de Trabajo es para el 14 de mayo de este año, pero nosotros pedimos que se anticipe la discusión salarial paritaria porque empezamos a tener problemas -dijo el secretario general de Petroleros Chubut, en diálogo con esta agencia-. ¿Cómo vamos a aguantar la obra social y todos los costos que nos demandan los medicamentos? Si no vamos atrás de la inflación, nos va a comer vivos a todos. Por eso pedimos que se adelante y el 25 de enero vamos a empezar a discutir”.

En igual sentido, manifestó que hay alrededor de 1.500 trabajadores de las principales operadoras que aún no pudieron volver a sus lugares de trabajo “y están cobrando por 8 horas de trabajo y una vianda, que son entre 70 y 80 mil pesos por mes, por lo que no alcanzan a cubrir la canasta básica de Comodoro. La inflación nos está cocinando y por eso pedimos en forma conjunta, con todos los sindicatos, empezar a negociar salarios, porque la inflación ha superado todas las previsiones. Cuando acordamos el 37 por ciento parecía que nunca se iba a alcanzar, pero nos quedamos cortos”.

“Los planes de inversión tienen que asegurar los puestos de trabajo, mientras esto no se refleje en puestos laborales, nosotros no podemos apaciguar la situación que vive Comodoro Rivadavia”, –planteó Avila-.

“Necesitamos que vuelvan a salir los equipos perforadores, de work over, de pulling, que es lo que mantiene el trabajo de la gente –insistió-. Si eso no se mueve, vamos a sentir el rigor de no poder sumar empleo. Si bien los números acompañan, no lo hacen con el trabajo, ese es el problema, que tiene que haber una posibilidad de que la gente que se fue pueda volver a sus puestos de trabajo, porque antes de la pandemia la gente tenía algunos problemas, compró casa o auto y al poco tiempo cayó el trabajo. Todo eso llevó a que la gente tuviera que arreglar e irse. A un año de la primera pandemia, la segunda nos está golpeando mucho más fuerte y no se genera empleo”.

A manera de ejemplo, señaló el caso de San Antonio Internacional, que hoy tiene 400 trabajadores sobrantes, “pero si no sacan equipos,¿dónde va a meter a esa gente? Ese es el gran problema. En Chubut está AESA con 40 tipos de más y tampoco hay que equipos para sacar. Antes de la pandemia teníamos 14 perforadores y hoy tenemos sólo 2. El sobrante de gente es lo que está golpeando a todos los trabajadores”.

Pese al panorama difícil, que podría agravarse por circunstancias vinculadas a la economía nacional, Avila pidió “llevar tranquilidad a la gente que ha estado en conflicto en los últimos días, porque vamos a ir resolviendo los problemas. Cuando empezó la pandemia, sabíamos que esto nunca más iba a volver a la actividad de antes. Si miramos los números, a Vaca Muerta van casi 7.000 millones de dólares y a Comodoro Rivadavia van 1.050 millones. Indudablemente, no tenemos para empezar a activar los equipos que teníamos antes y se va a empezar a caer si no se descubren nuevos yacimientos. Hay que buscar nuevos recursos, sea en tierra o en el mar, pero los tenemos que encontrar. Vamos a salir defender lo que tenemos y nos pondremos al frente de los problemas como siempre”.