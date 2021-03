COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - El Sindicato del Petróleo y Gas Privado del Chubut, a través de su secretario General, Jorge Ávila, firmó este mediodía el marco de entendimiento mediante el cual la operadora Tecpetrol se compromete a brindar continuidad en dicho yacimiento a un equipo perforador y un workover, ambos de la empresa San Antonio Internacional.

La firma se llevó adelante este jueves por la mañana en las instalaciones de Petrominera en la ciudad de Comodoro, y además de Ávila rubricaron el acuerdo el secretario Gremial, Martín Haro; el presidente de la compañía que es Sociedad del Estado chubutense, Héctor Millar, y el gerente de Relaciones Laborales y Security de Tecpetrol SA, José Bejar.

Ávila señaló que “éste es un acuerdo que afianza una estructura como lo es la continuidad de un perforador y un workover que venían parados, para todo lo que resta del año; y va a dar posibilidades de una nueva inversión, aunque también debemos empezar a prever lo que va a venir”.

El líder sindicalista formuló dicha advertencia apoyándose en algo que viene sosteniendo desde hace ya un largo tiempo: “a nosotros diez años más de petróleo nos van a quedar y si no hacemos bien las cosas vamos a empezar a preguntarnos cómo miramos el futuro de la Industria, porque al no haber extensión de yacimientos ni un nuevo proceso exploratorio ni perforar en el mar o no buscar otra salida, empieza a haber un escalonamiento que va a empezar a achicarse”, analizó.

En ese marco, consideró que “eso no va a suceder si no empezamos a encontrar para el lado de la cordillera, donde hoy no se está haciendo ninguna inspección sobre ese tema. Necesitamos que los yacimientos se expandan, que las operadoras hagan una gran inversión para poder explorar también esa zona de Chubut”.

“No esperamos encontrar un Vaca Muerta, pero sí algo que nos dé eficiencia para otra cantidad de tiempo, más años, porque si uno mira la actividad de hoy, se va a ir cayendo sola. Basta ver el ritmo de Petróleo que tiene YPF, el que va a tener Tecpetrol, el que tiene Capsa: son todos con recuperación secundaria; entonces ya la perforación está quedando a un lado y eso hace que el camino sea más difícil. Por eso hay que empezar a pensar en cómo vamos a prevenir toda esta situación que venimos planteando”, sugirió ‘Loma’.

Expresó que “haber podido mantener la presidencia de Petrominera nos da oxígeno como para plantear las cosas de otra manera, y eso también hay que rescatarlo porque para la situación de que la operadora corra el riesgo de seguir invirtiendo, en eso tiene mucho que ver el esfuerzo que hace Millar y todo el equipo que trabaja con él, para que eso se dé, y es algo que hoy en día lo valoramos mucho”.

Por otra parte. Ávila se refirió a la actualidad laboral en el marco del impacto por la pandemia de Covid-19: “hoy tenemos ya casi el 70% de la gente trabajando y nos están quedando muy pocos trabajadores con el servicio cortado, que son los de riesgo, y para los que estamos esperando con todo esfuerzo la vacuna. Eso es algo que también tenemos que solucionar y lo estamos planteando al Gobierno nacional para ver en qué momento se les aplica para que puedan prestar estos servicios esenciales”, concluyó.