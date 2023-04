Con la presencia de todos los secretarios generales de los sindicatos petroleros del país y la ministra de Trabajo de la Nación, Kelly Olmos, se dio inicio a la ronda de discusiones, que tendrá continuidad la semana próxima, con participación de las cámaras empresarias.

Jorge Ávila estuvo acompañado esta tarde por el secretario adjunto, Carlos Gómez, el diputado provincial Emiliano Mongilardi y miembros de Comisión Directiva; en dependencias de la cartera laboral en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El líder sindical se refirió a los alcances de la negociación salarial y destacó que “no podemos seguir pagando impuesto a las Ganancias hasta las indemnizaciones, hoy se indemniza a un trabajador y paga este impuesto igual”.

Ávila cuestionó a pymes que “quieren traspasar la gente” y arreglar para irse

Asimismo, agregó que “vamos a reiterar el pedido, esta es la única manera de devolverle al trabajador el protagonismo y no entregar el salario. Hoy en día aún no cobramos el ajuste del 20%, esto se viene peleando hace tres meses y lo vamos a cobrar tres meses después. Eso no es plata que le sirva al trabajador”.

Días atrás, Carlos Gómez había informado que la expectativa de los gremios es, además de un reajuste sobre los meses ya transcurridos en el año, acordar un 25% para el primer trimestre de este período, que abarca a los meses de abril, mayo y junio.