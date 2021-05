Paro en Geopatagonia por reclamo de malas liquidaciones de sueldos

Trabajadores de Geopatagonia iniciaron un paro en reclamo de malas liquidaciones de sueldos, y queman cubiertas afuera de la base de la empresa en Comodoro Rivadavia.

El delegado de la empresa Geopatagonia, Andrés Zuñiga, explicó a ADNSUR esta situación, y dijo que: "El reclamo es por las diferentes malas liquidaciones en varios sectores, que no es reconocida por la empresa. Por ese motivo, venimos con una discusión hace meses y aún no tenemos respuesta", indicó.

"El tema fueron las vacaciones mal liquidadas, donde ha sido tomado el artículo 223 para ser parte del promedio de las mismas. Sin embargo, la Ley de contrato de trabajo dice que no debe ser así", argumentó.

Y agregó que además "en otro sector no se está pagando el descanso no cumplido, el cual el artículo 3 dice que corresponde pagarlo. Y a su vez, unas horas que no están siendo reconocidas, al 50% abajo", subrayó Zuñiga.

En su mayoría, los trabajadores de los distintos sectores se vieron afectados por este incumplimiento de pagos y por ese motivo se movilizaron esta mañana de lunes. El delegado confirmó el paro general por parte de los miembros, que aún no recibieron respuesta alguno de los gerentes de la empresa.