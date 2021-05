Aunque hay hermetismo en el sector sindical, ADNSUR pudo establecer que este martes por la tarde se desarrollaría el último encuentro, de manera virtual, entre cámaras empresarias y sindicatos petroleros, en el marco del reclamo para agregar a la paritaria 2020 un porcentaje adicional que logre equiparar la inflación del año pasado.

Tal como informó esta agencia, el acuerdo alcanzado en octubre del año pasado había implicado porcentajes que, terminados de aplicar en marzo y abril de este año, totalizaron algo más del 32 por ciento. Los gremios plantean recuperar algo más, frente a un Indice de Precios al Consumidor que superó el 36 por ciento hasta diciembre último.

Aunque no se vislumbraba un acuerdo cercano, las partes estarían dispuestas a seguir negociando, por lo que la probabilidad más fuerte en las últimas horas era la de una resolución del Ministerio de Trabajo de la Nación que, entre sus facultades, puede disponer la prórroga del período de conciliación obligatoria por una semana más. Esto llevaría las discusiones el 12 de mayo próximo, en busca de un punto intermedio.

“Las operadoras están divididas –se escuchó decir en filas sindicales-, porque algunas no quieren discutir ahora y otras están dispuestas a ceder algo, sobre todo porque no hay ánimo para que resurja un conflicto. Acá en la cuenca (San Jorge) venimos recuperando y levantando de a poco lo que fue la caída del año pasado por la pandemia, así que no hay ánimo para volver para atrás, pero al mismo tiempo exigimos el reconocimiento a los trabajadores, que hicieron un gran esfuerzo. Nosotros también sabemos que si no se puede alcanzar algo ahora, lo vamos a pelear en la paritaria 2021 que empieza en el mes de junio”.



Con ese panorama, los representantes de ambos sectores atravesarán hoy varias horas de discusión, antes de que el Ministerio de Trabajo defina la prórroga para seguir negociando por otros siete días.