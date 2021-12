Para Chubut, el petróleo aporta 27 de cada $100 de ingresos y para Comodoro, el 35 por ciento

Las regalías petroleras: el puntal de las cuentas chubutenses y comodorenses

No se descubre mucho cuando se afirma que las regalías petroleras generan recursos importantes para Chubut y Comodoro Rivadavia, particularmente luego de un año en el que los precios se han recuperado fuertemente en el mercado internacional. La contracara, menos conocida o no tan tenida en cuenta, es la creciente volatilidad de esos mismos precios, lo que se ve potenciado a partir de una pandemia que parece lejos de terminar.

Un ejemplo de la inestabilidad de los valores se volvió a cristalizar en las últimas semanas. A partir de la confirmación de la nueva variante del coronavirus conocida como Omicron, el precio del petróleo tuvo un fuerte retroceso el viernes 26 de noviembre, perdiendo en esa jornada un 11 por ciento de su valor. Una caída similar, para una sola rueda de cotización, sólo fue comparable con los peores días de la pandemia, en abril de 2020.

Aunque los precios siguen cotizando en valores viables para la actividad, en torno a los 75 dólares por barril, cada episodio vinculado a la pandemia y la posibilidad de nuevas restricciones, en una economía mundial todavía no recuperada en muchos faltantes de abastecimiento, refleja lo efímero que pueden resultar los planes a cuenta de “la plata de las regalías”.

Para Chubut, el petróleo aporta 27 de cada 100 pesos de ingresos y para Comodoro, el 35 por ciento

Con las salvedades del caso y sin perder de vista la inestabilidad de los pronósticos, los gobiernos realizan sus previsiones en base a la estimación de ingresos que puede hacerse sobre la actividad petrolera.

En el presupuesto provincial 2022 se han hecho estimaciones de que la recaudación por esa vía será de unos 59.539 millones de pesos, muy por arriba de los 36.000 millones que se habían proyectado para el año en curso. Paralelamente, las regalías del año próximo representan alrededor de un 27 por ciento de los ingresos totales previstos por el gobierno provincial, que ha estimado en 219.508 millones.

La estimación, según informó en su momento el ministro de Economía, Oscar Antonena, se hizo sobre una proyección del barril de crudo en torno a los 60 dólares por barril. También hay otro factor que puede implicar un aumento de esos recursos, aun cuando la producción de petróleo se mantenga sin variaciones. En efecto, cada movimiento devaluatorio genera una mejora en los ingresos que se miden en dólares, antes de su conversión en pesos.

Los recursos generados por la actividad petrolera tienen mayor incidencia aún en el municipio de Comodoro Rivadavia. En el presupuesto 2022 se han previsto en 3.562 millones de pesos, lo que significaría un 17 por ciento de los ingresos totales, calculados en 20.653,5 millones de pesos.

Sin embargo, hay que sumar otros3.616 millones de pesos que el municipio comodorense recauda por efecto de los ingresos adicionales que ha incorporado la ley de hidrocarburos, aprobada en el año 2012, lo que eleva los ingresos totales a unos 7.100 millones de pesos. Esto representa un 35 por ciento de total de los recursos proyectados, según surge de la lectura del presupuesto municipal que está próximo a tratarse en el Concejo Deliberante comodorense.

Vale recordar que por indicación expresa de aquella ley, los ingresos adicionales generados por la actividad petrolera deben ser afectados específicamente a obras de infraestructura, no pudiéndose volcar a gastos corrientes.