COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - El presidente Alberto Fernández firmó este lunes el Decreto en el que quedó establecido el precio del “barril criollo” de petróleo a US$ 45, será el valor al que deberán pagar el crudo los refinadores locales. Desde el gremio petrolero de Chubut, pusieron en valor esta decisión, y señalaron cuál es el impacto de la cuenca.

Jorge "Loma" Ávila, secretario general del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Chubut, indicó que “el barril criollo es una buena puesta en marcha para el futuro de la actividad, no para hoy, porque es una actividad que está prácticamente paralizada, con un gran autoabastecimiento, para el futuro es una de las mejores herramientas”, dijo. Y señaló además que lo mejor de este decreto es que obliga a las empresas a pagar una doble indemnización por despido.

Asimismo, Ávila, destacó que el barril a US$ 45 “nos permite tener una previsibilidad que hoy no tenemos, eso es esencial, si queremos ir a un país funcionando dentro de dos o tres meses, tenemos que estar preparados y tener las herramientas”, manifestó.

Respecto de cómo impactará el “barril criollo” en el presente, en medio de la crisis por la pandemia, el sindicalista aseguró –a FM Cadena Tiempo - que actualmente “nadie está comprando petróleo, el mundo está paralizado no es solo en Argentina, no hay consumo masivo de combustible y eso produce que haya autoabastecimiento, hoy sobra petróleo en todas las refinerías , y hay stock de unos 60 o 90 días", puntualizó.

Sobre el impacto que tendrá en la Cuenca, señaló: "No nos va a salvar a todos, porque tenemos 7.500 trabajadores en la casa, hoy el barril no es la solución, si es un camino para el futuro. No es la herramienta que necesitamos para superar a crisis". Mientras valoró que este decreto ya que “podrá ayudar a las operadoras a que exporten, sino tenemos esta ley pagamos penalización de 4 dólares por exportar, ahí ayuda a un montón”.

Respecto si esta medida podría beneficiar a las regalías petroleras, Ávila indicó que “nadie se va a ver favorecida si no se puede vender petróleo”.