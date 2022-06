El presidente de YPF, Pablo González, expresó hoy en el acto del centenario de la compañía realizado en la ciudad que el plan de inversiones de 2022 es el más alto de los últimos 5 años, al tiempo que reconoció que el pedido del intendente Juan Pablo Luque, “era una obligación para nosotros estar hoy en Comodoro Rivadavia y no esperar más tiempo”, en referencia a que también en octubre habrá una celebración que será el cierre a un ciclo que irá recorriendo todas las cuencas donde la compañía tiene actividad.

Posteriormente, en un diálogo exclusivo con ADNSUR, el ejecutivo habló de la descentralización de la compañía y refutó las críticas expresadas desde el Concejo Deliberante comodorense, al plantear que este año la inversión será de 300 millones de dólares, al tiempo que auguró que el gasoducto Néstor Kirchner “pueda realizarse sin trabas judiciales”.

En un encuentro que permitió aflojar las tensiones que se habían generado por las celebraciones centrales en Tecnópolis y la escasa visibilidad que tuvo en las celebraciones la ciudad que dio origen al nacimiento de lo que fue Y.P.F., la fría tarde del lunes posibilitó el reencuentro entre autoridades de la empresa y autoridades políticas del municipio y la provincia, ya que además del intendente Luque estuvo el gobernador Mariano Arcioni, acompañados por secretarios y ministros, además de un marco con presencia de los principales referentes gremiales del sector.

Al dirigirse a los presentes en el acto, realizado frente al histórico edificio de la administración de YPF en esta ciudad, González valoró el recorrido histórico de la compañía y reivindicó la pertenencia estatal, del 51% de las acciones que se resolvió a partir del año 2012.

También valoró el manejo de las provincias sobre los recursos ubicados en su jurisdicción a partir de la llamada ‘ley corta de hidrocarburos’, impulsada por el gobierno de Néstor Kirchenr en 2006, para concretar esa potestad asignada por la Constitución Nacional de 1994.

En esa presencia del Estado, González puso como ejemplo la crisis del gasoil: “Todo el mundo apunta contra YPF, pero esta compañía tiene (solamente) el 55% del mercado y sin embargo aportó el 85% del incremental del incremental de consumo en el mes de abril, con un millón doscientos metros cúbicos de mayor demanda en abril, que fue el más alto de la historia. Pensemos qué hubiera pasado si YPF no hubiera tenido la mayoría de las acciones en manos del Estado y todo se hubiera manejado con precios de importación. Estamos para asumir las responsabilidades”.

También habló de los resultados de la compañía, que obtuvo 26.000 millones de pesos de utilidades en el primer trimestre de este año, luego de una pérdida de 1.000 millones de dólares en 2020 por la pandemia y de haber reducido su deuda en 1.700 millones de dólares entre el año pasado y el corriente. Previo a ello, recordó que la compañía tuvo una pérdida de producción del 20% en barriles equivalentes de petróleo y gas entre los años 2016 y 2019.

“Tenemos el compromiso de seguir creciendo e invirtiendo –enfatizó-, todo esto lo pudimos hacer trabajando y sin racionalizar, sin disminuir la actividad. Lo que estamos haciendo va a dejar bases en el tiempo, porque el mundo está reclamando energía y Argentina tiene una enorme potencialidad de producir más. Estamos aquí reivindicando nuestro pasado, la decisión que tomó Yrigoyen y luego continuó Alvear al nombrar a Enrique Mosconi, abrió un camino que debemos seguir entendiendo los desafíos que nos plantea el futuro”.

La descentralización de YPF y la inversión de 300 millones de dólares en Chubut

En una entrevista exclusiva con ADNSUR, posterior al acto, González se refirió a la posibilidad de la descentralización de YPF. Ante la consulta de si se trata de una idea firme o una expresión de deseos, respondió:

“Yo estoy hace 15 meses y la empresa está cumpliendo 100 años. Sabemos que YPF no tributa en Buenos Aires, porque lo hace a través del convenio multilateral y paga impuestos donde está el petróleo. Más allá de eso, las empresas petroleras del mundo están donde se produce el petróleo. En Argentina no, pero por ahora es una expresión de deseos, las ganas de buscar un proyecto y ver la forma de hacerlo sigue siendo un sueño nuestro. Descentralizar siempre es bueno, pero no hay algo en concreto por ahora. El año pasado el edificio de Puerto Madero estaba en venta por la deuda, pero hoy ya no lo está”, indicó, en referencia a la mejor situación financiera de la compañía.

Consultado sobre las críticas que hubo en el Concejo Deliberante de Comodoro Rivadavia, cuando se planteó que la compañía “tiene más terrenos en venta que equipos perforadores” y se la comparó con una inmobiliaria, se mostró sorprendido al saber que tales críticas fueron no sólo desde Juntos por el Cambio, sino también desde el bloque del Frente de Todos:

“Eso no es cierto, nosotros venimos con una mejora en producción y financieramente que fácilmente se pueden conocer estos resultados. En Chubut este año vamos a invertir 300 millones de dólares, incrementando la inversión, por lo que no es cierta esa crítica. En la cuenca San Jorge hubo una baja de actividad entre 2016 y 2019, por lo que me imagino que se habrán quejado como ahora”, ironizó.

También reconoció que en las cuencas maduras hay más dificultades para incrementar la actividad, por lo que valoró el reciente decreto que retoma los incentivos para el incremento de la producción, incluyendo a las áreas de menor productividad.

“El tema de las tierras es algo a resolver, que tiene muchísimos años y estamos tratando de ordenar territorialmente con el intendente y el gobernador, es un tema muy complejo y estamos abiertos a seguir trabajando. Pero no es cierto que esto es una inmobiliaria, hay que consultar los datos que permanentemente estamos informando y son oficiales”.

Gasoducto Néstor Kirchner: “Espero que no lo traben con una medida judicial”

González también se refirió a la polémica por el gasoducto ‘Nëstor Kirchner’ y la polémica abierta tras la renuncia del ministro Matías Kulfas, tras el cruce con la vicepresidenta Cristina Fernández y las denuncias por corrupción que impulsa la oposición:

“Yo espero que no se demore la obra, Argentina tiene más capacidad de producción de la que hoy puede transportar en un contexto donde el mundo necesita gas. Es una obra emblemática y sería una pena que alguna medida judicial la frene después de lo que pasó entre el viernes y el sábado. Es una obra que se tendría que haber licitado hace mucho tiempo, se iba a hacer por el sistema de Propiedad Participada con privados, pero no conozco ninguna obra que se haya hecho por ese sistema. El gobierno anterior lo iba a hacer en 2019, pero no anduvo. Ahora lo va a tener que hacer el Estado, aunque no descarto que si hacemos el primer tramo hasta Salliqueló, en el segundo puedan participar las compañías comprando capacidad de transporte a futuro, para el día de mañana exportar desde San Jerónimo, por el declino que está teniendo Bolivia. Hay compañías interesadas en el segundo tramo, pero ojalá se pueda hacer el primero, que se financiará con una parte del impuesto a las grandes fortunas, que son 500 millones de dólares para una obra absolutamente necesaria”.

De todos modos, insistió en que espera que “no lo traben con una medida judicial, que se investigue todo lo necesario pero sin trabar la obra, que es algo muy necesario ya que hoy tenemos los gasoductos colapsados por la producción que está teniendo YPF, que pasó de 9 a 18 millones de metros cúbicos de gas por día y no podemos evacuarlo. Para los que dicen que esta empresa ‘es una inmobiliaria’, deberían verificar estos datos en la Secretaría de Energía, aunque quizás para quienes dicen esto prefieren un modelo de empresa como el que había durante la gestión de Aranguren, que era el CEO de la Shell”.