Los detalles sobre el megapuerto de GNL y la puja final entre Kicillof y Weretilneck

El poder entre bambalinas

Política en Chubut Millones en el aire y ambulancias que no alcanzan a curar las penas de la política Una deuda de 300 millones con la caja jubilatoria, pero que no se sabe a quién cobrarle. Las ambulancias prometidas por Kicillof todavía no llegan. El PJ prepara su interna y agitan nombres, mientras la justicia electoral advierte que podría perder la personería. Macharashvili festejó el mismo gol que Torres. Muertos que reviven y vivos que votan. Y otras perlitas, del Poder Entre Bambalinas.