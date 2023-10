Los combustibles, el paro y la campaña encuentran a petroleros de Neuquén y Chubut en veredas opuestas

El sindicato petrolero que conduce Marcelo Rucci en la cuenca Neuquina anunció un paro de 24 horas para el miércoles 1 de noviembre, para el caso de que se normalice el abastecimiento de naftas y gasoil antes de esa fecha.

Por su parte, las compañías refinadoras ya anunciaron un plan de normalización, a partir de haberse destrabado las importaciones que estaban pendientes por falta de dólares, aunque habrá que ver si los tiempos que requiere la logística de abastecimiento permiten llegar a esa fecha tope.

La advertencia del gremio se dio en sintonía con el planteo del ministro y candidato a presidente, Sergio Massa, de interrumpir las exportaciones de petróleo a partir de la misma fecha, en caso de que persistan los inconvenientes.

LA NAFTA NO LLEGARÁ AL RIO

El propio ministro reconoció esta tarde que “el combustible empezó a aparecer mágicamente” y estimó que en las próximas horas estará normalizado, por lo que parece tener cabida el razonamiento que dio el analista José Luis Sureda en entrevista publicada por ADNSUR, al asegurar que prohibir las exportaciones es prácticamente imposible (salvo que se pretenda paralizar la producción de petróleo) y que la suspensión no llegaría a aplicarse.

Desde el sindicato Petrolero Chubut no hubo posicionamiento oficial sobre el paro anunciado en Neuquén, pero trascendió desde ese ámbito sindical que no habría participación en la medida, ya que el problema es atribuido a “responsabilidad de YPF y del gobierno nacional, por no haber previsto la autorización de los dólares para la importación y por haber parado la refinería para trabajos de mantenimiento”.

La diferencia de posturas tiene también un fundamento político. Mientras el sindicato Neuquino está alineado fuertemente con el candidato Sergio Massa, desde Chubut el secretario general Jorge Ávila acaba de ser elegido diputado nacional de Juntos por el Cambio, por lo que las visiones diferentes parten también desde las veredas políticas opuestas.

De todos modos, es probable que el paro no llegue a concretarse y que la tensión por los combustibles baje en las próximas horas, según dejó entrever el propio Massa. Pero no sería extraño que hasta la elección definitiva del 19 de noviembre, las diferencias vuelvan a acentuarse.