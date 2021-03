COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - El secretario General del Sindicato Petrolero Jerárquico de la Patagonia Austral, José Llugdar, repudió en nombre de la Institución que conduce las palabras del dirigente del MTE, Juan Grabois, en su paso por la localidad de Trelew, menospreciando y prejuzgando a los petroleros, como parte de su ataque hacia las actividades extractivas del sector productivo.

Llugdar señaló este miércoles a la mañana que le llama la atención que un dirigente social -Juan Grabois, máximo referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos- haya hecho ese tipo de declaraciones “descalificando a los trabajadores de la actividad petrolera; no se puede descalificar a nadie y opinar con tanta liviandad”.



"Esta persona no estaba en su sano juicio para hacer este tipo de declaraciones, y menos descalificando a un sector que es esencial dentro del país como lo es nuestra Industria, la actividad diaria que realizamos. No se puede opinar libremente como lo hizo este señor”, disparó.



“Realmente si este personaje tenía una cuota de simpatía, la echó a perder hablando mal de nuestros pares, que son los trabajadores”, enfatizó Llugdar, quien agregó que no cree “que Grabois haya sido incentivado por alguien para decir lo que dijo”, según publicó la Secretaría de Actas, Prensa y Propaganda que conduce David Klappenbach.



“Somos gente grande y él es una persona inteligente, un hombre instruido; por eso pienso que lo dijo desde el punto de vista en el cual vio alguna película y se quedó con ese guion, porque se trata de una persona que no trabajó nunca en la actividad, que no desarrolla una actividad como la que desarrollamos nosotros. Y no puedo opinar de la actividad que desarrolla él, porque él no trabaja y yo sí lo hago”, disparó el dirigente.



Llugdar expresó que “entonces hay que partir de esto porque tenemos que conocer e interiorizarnos de la actividad que desarrollamos los trabajadores, y de ahí en más uno puede tomar conocimiento y hablar desde ese conocimiento; pero al opinar así creo que se equivocó y no estaba en su sano cabal, porque si lo está no puede hacerlo con tanta liviandad”.



“Sin dudas que repudiamos esta actitud, porque si es algo que viene de alguien que se ocupa de tomar algo que no le pertenece, y extorsionando, lo debemos tomar medio a la ligera; no hacerlo tan a pecho porque cuando hay alguien que se dedica a extorsionar a la gente o a sus pares, eso habla a las claras de que no está en su sano juicio y no hay que darle entidad”, concluyó.